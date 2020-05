Κοινωνία

Κορονοϊός: Πώς θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια

Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διενέργεια εργαστηρίων και εξεταστικής...

Από την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Μαΐου, θα ανοίξουν ξανά τις πύλες τους τα ΑΕΙ προκειμένου να πραγματοποιούνται δια ζώσης εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και να ολοκληρωθεί το εξάμηνο. Τις οδηγίες, βάσει των οποίων θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια για εργαστήρια και εξεταστική, καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια και του υφυπουργού Παιδείας, Βασίλη Διγαλάκη που υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή, και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί άμεσα στο ΦΕΚ.

Για τους φοιτητές Επιστημών Υγείας

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΚΥΑ, για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των ΑΕΙ, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή των Επιστημών Υγείας και η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει κλινική άσκηση σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, εφαρμόζονται τα εξής:

α) Με επιμέλεια της Συνέλευσης του Τμήματος κάθε ΑΕΙ, πριν την έναρξη της συμμετοχής των φοιτητών σε κλινικές ασκήσεις, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ενημερώσεις από το διδακτικό προσωπικό προς τους φοιτητές προκειμένου να παρασχεθεί πλήρης πληροφόρηση για τη νόσο και τα μέτρα πρόληψης.

β) Οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ, κατά τη διενέργεια των κλινικών ασκήσεων εφαρμόζουν υποχρεωτικά όλα τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν για το πάσης φύσεως προσωπικό, το οποίο απασχολείται σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Η χρήση ιατρικής μάσκας εντός των χώρων νοσοκομείων, χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας ή χώρων έκθεσης σε βιολογικό υλικό ασθενών είναι υποχρεωτική.

γ) Ο ανώτατος αριθμός των εκπαιδευόμενων φοιτητών δύναται να ανέλθει σε δεκαπέντε (15) ανά ομάδα διεξαγωγής κλινικών ασκήσεων. Σε περίπτωση υπέρβασης του εν λόγω αριθμού, πραγματοποιούνται περισσότερες ομάδες, με δυνατότητα μείωσης του χρόνου διεξαγωγής της κλινικής άσκησης των φοιτητών, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

δ) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των φοιτητών των ΑΕΙ σε κλινικές ασκήσεις που αφορούν στην εξέταση και παρακολούθηση ασθενών που νοσούν από COVID-19, καθώς και η διαχείριση εργαστηριακών δειγμάτων ασθενών με νόσο COVID-19.

Για τα εργαστήρια εκτός χώρων υγείας

Για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των ΑΕΙ, των οποίων η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις εκτός χώρων υπηρεσιών υγείας, οι οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφαρμόζονται τα εξής:

α)Οι ομάδες των φοιτητών για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτικά ολιγομελείς. Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι στον χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ήτοι φοιτητών και διδακτικού προσωπικού.

β) Απαιτείται η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος στον χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων προς χρήση αυτού από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό.

γ) Η ευθύνη για τη χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης εναπόκειται στο κάθε πρόσωπο.

δ) Ο σχετικός εξοπλισμός του εργαστηρίου (πάγκοι, εργαλεία κ.λπ.), που χρησιμοποιείται ανά περίπτωση, θα πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών και πριν την είσοδο της επόμενης.

ε) Από το πέρας της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών έως την έναρξη της επόμενης, οι χώροι θα πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για μισή ώρα, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση αυτών από την επόμενη ομάδα.

στ) Όλοι οι χώροι διεξαγωγής εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά.

Εξεταστική - Γραπτές εξετάσεις

Κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2019-20), στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, εφαρμόζονται για τις γραπτές εξετάσεις τα εξής:

α) Οι εξετάσεις θα διενεργούνται σε αίθουσες και αμφιθέατρα με φυσικό αερισμό.

β) Οι εξετάσεις συστήνεται να έχουν μειωμένη χρονική διάρκεια.

γ) Ο ανώτατος αριθμός των εξεταζόμενων φοιτητών ανά χώρο εξέτασης (αίθουσα, αμφιθέατρο κλπ) καθορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου ΑΕΙ ή την Κοσμητεία της οικείας Σχολής λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις των διαθέσιμων χώρων εξέτασης, καθώς και το γεγονός ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξεταζόμενων φοιτητών. Για την εξέταση ενός μαθήματος συστήνεται να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι χώροι διεξαγωγής εξετάσεων.

δ) Απαιτείται η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων, αλλά συστήνεται τόσο στο διδακτικό προσωπικό, όσο και στους φοιτητές να έχουν στην κατοχή τους και το δικό τους αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

ε) Η ευθύνη για τη χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης εναπόκειται στο κάθε πρόσωπο.

στ) Όλοι οι χώροι διεξαγωγής εξετάσεων θα πρέπει να αερίζονται φυσικά τόσο κατά τη διενέργεια της εξέτασης, όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής.

ζ) Από το πέρας της εξέτασης ενός μαθήματος έως την έναρξη της επόμενης, οι χώροι θα πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για μία (1) ώρα.

Εξεταστική - Προφορικές εξετάσεις

Αντίστοιχα, για τις προφορικές εξετάσεις, η ΚΥΑ προβλέπει τα εξής:

α) Οι εξετάσεις θα διενεργούνται σε χώρους με φυσικό αερισμό.

β) Η εξέταση των φοιτητών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μικρές ομάδες φοιτητών, όπου εξασφαλίζεται η διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξεταζόμενων φοιτητών και του διδάσκοντος. Προς τούτο συστήνεται μείωση της χρονικής διάρκειας της εξέτασης.

γ) Οι εξεταζόμενοι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό συστήνεται να χρησιμοποιούν αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα και προαιρετικά μη ιατρική μάσκα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της προφορικής εξέτασης.

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης

Ειδικά για την εξεταστική περίοδο του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου, δίνεται η δυνατότητα για εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης, οι οποίοι δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε περίπτωση συμπτωμάτων/κρούσματος

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος διδάσκων του μαθήματος, προκειμένου να αξιολογείται το περιστατικό και ο φοιτητής να μην προσέρχεται για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο.

Τήρηση των μέτρων

Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων ασφαλείας παρακολουθείται από τον πρόεδρο του τμήματος και το διδακτικό προσωπικό του ΑΕΙ στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περίπτωση το διδακτικό έργο των κλινικών ασκήσεων σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.

Λειτουργία εστιών, εστιατορίων και κυλικείων

Από τις 25 Μαΐου θα λειτουργήσουν ξανά και οι φοιτητικές εστίες, για τους φοιτητές που θα είναι παρόντες στις κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις. Όπως ορίζει η Απόφαση, η επαναλειτουργία των φοιτητικών εστιών πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες. Το πάσης φύσεως προσωπικό των ΑΕΙ, το προσωπικό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, καθώς και οι διαμένοντες στις εστίες φοιτητές υποχρεούνται όπως εφαρμόζουν στο σύνολό τους τα μέτρα ατομικής υγιεινής, τα περιβαλλοντικά μέτρα και τις λοιπές οδηγίες.

Σχετικά με τα φοιτητικά εστιατόρια και τα κυλικεία των ΑΕΙ, αυτά θα παραμείνουν κλειστά έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019-20. Η σίτιση των φοιτητών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με παραλαβή φαγητού σε πακέτο τηρώντας διευρυμένο ωράριο λειτουργίας χωρίς να προκαλείται συνάθροιση των φοιτητών και δημιουργία ουρών αναμονής.

Αλλογενείς/αλλοδαποί φοιτητές

Σε περιπτώσεις αλλογενών/αλλοδαπών φοιτητών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλογενών/αλλοδαπών φοιτητών εντός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, ισχύουν τα παραπάνω, ως προς τη συμμετοχή τους κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις και τις εξετάσεις. Για την είσοδό τους στην Ελλάδα, θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των ισχυουσών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τη σύνδεση και την είσοδό τους στη χώρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε παρεχόμενες οδηγίες της αρμόδια Επιτροπής.

Άλλες οδηγίες

Σε περίπτωση όπου ο διδάσκων, στον οποίον έχει ανατεθεί διδακτικό έργο σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών ή/ και εργαστηριακών ασκήσεων, ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου (ευπαθή ομάδα), με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, υπάρχει η δυνατότητα να ανατίθεται το εν λόγω διδακτικό έργο σε άλλον διδάσκοντα.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της χρήσης χώρων των Α.Ε.Ι. (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κ.λπ.) για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία (εργαστηριακές ασκήσεις, εξετάσεις κ.λπ.) επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικών μονάδων μόνο ανοικτού τύπου με πρόσφατη συντήρηση, όπου δεν προκαλείται ανακύκλωση του αέρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύουν οι εκδοθείσες εγκύκλιοι του υπουργείου Υγείας. Τέλος, το σύνολο του προσωπικού των πανεπιστημίων οφείλει να συστήνει να αποφεύγεται ο τυχόν συνωστισμός και συγχρωτισμός των φοιτητών στους κοινόχρηστους χώρους των ΑΕΙ, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Για ποιες περιπτώσεις ανοίγουν τα πανεπιστήμια

Η επαναλειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα ΑΕΙ θα γίνει μόνο για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Για τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

2. Για την πρακτική άσκηση φοιτητών,

3. Για τη λειτουργία των εστιών για τη διαμονή των φοιτητών που απαιτείται να έχουν φυσική παρουσία στα ΑΕΙ,

4. Για τη λειτουργία των αιθουσών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων,

5. Για τη διενέργεια προφορικών ή γραπτών εξετάσεων με φυσική παρουσία.