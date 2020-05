Υγεία - Περιβάλλον

Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (TAVI) χωρίς διάνοιξη του θώρακα

Γράφει ο Δρ. Γιώργος Καραβολιάς, MD, PhD, FESC, FACC, Επεµβατικός Καρδιολόγος - Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital.

Τα πιστοποιηµένα κέντρα για επεµβάσεις TAVI είναι λίγα στη χώρα µας. Ένα από αυτά είναι το Metropolitan Hospital. Ακόµα λιγότερα είναι τα κέντρα που µπορούν να παρουσιάσουν έναν αριθµό επιτυχών επεµβάσεων TAVI ανάλογο µε αυτόν του Τµήµατος Επεµβατικής Καρδιολογίας του Metropolitan Hospital, όπου µια έµπειρη οµάδα εξοπλισµένη µε τεχνολογία τελευταίας γενιάς παρέχει τις πιο σύγχρονες θεραπείες µέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Στένωση αορτικής βαλβίδας: ένα συχνό πρόβλημα

Η στένωση της αορτικής βαλβίδας αποτελεί την πιο συχνή βαλβιδική νόσο των ενηλίκων. Συνήθως οφείλεται σε εναπόθεση ασβεστίου και έχει ως αποτέλεσµα τον σοβαρό περιορισµό της ικανότητας της καρδιάς να εξωθεί την απαιτούµενη ποσότητα αίµατος στην κυκλοφορία, ώστε να τροφοδοτεί επαρκώς τον οργανισµό. Τα συµπτώµατα είναι δύσπνοια, εύκολη κόπωση, ζάλη και λιποθυµικά επεισόδια. Μετά την εµφάνιση των συµπτωµάτων η θνητότητα της πάθησης είναι πολύ µεγάλη.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της TAVI;

Η νέα µέθοδος επιτρέπει την εµφύτευση µιας καινούριας βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας χωρίς να υποβληθεί ο ασθενής σε διάνοιξη του θώρακα και χωρίς προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της καρδιάς, όπως συµβαίνει στην κλασική χειρουργική αντιµετώπιση.

Συνήθως γίνεται χωρίς γενική αναισθησία και η διάρκεια της επέµβασης είναι περίπου 2 ώρες.

Ο ασθενής παραµένει στο Θεραπευτήριο για 3-4 µέρες και µπορεί να δραστηριοποιηθεί πλήρως σε µία εβδοµάδα.

Το ποσοστό επιτυχούς εµφύτευσης της βαλβίδας από έµπειρους επεµβατικούς καρδιολόγους ξεπερνάει το 98%.

Η πιθανότητα εµφάνισης σοβαρών επιπλοκών είναι αισθητά χαµηλότερη από την αντίστοιχη της κλασικής χειρουργικής αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας.

Η βελτίωση των καρδιολογικών συµπτωµάτων είναι συνήθως άµεση και µετά την έξοδο από το νοσοκοµείο ο ασθενής µπορεί να επανέλθει σύντοµα στις δραστηριότητές του.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο αριθµός των ασθενών που υποβάλλονται σε διαδερµική εµφύτευση της αορτικής βαλβίδας έχει αυξηθεί ραγδαία την τελευταία δεκαετία. Φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι η TAVI θα αντικαταστήσει σε µεγάλο βαθµό, αν όχι πλήρως, τη χειρουργική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας.

Λίγα πιστοποιημένα κέντρα στην Ελλάδα

Οι επεµβάσεις TAVI στην Ελλάδα γίνονται σε πολύ λίγα ειδικά κέντρα που έχουν πιστοποιηθεί από το Yπουργείο Υγείας και από το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ). Μεταξύ των κέντρων αυτών βρίσκεται το Metropolitan Hospital. Έτσι, το Θεραπευτήριο συνδυάζει την πιστοποίηση του κράτους µε τη µεγάλη ιατρική εµπειρία, την τεχνολογία τελευταίας γενιάς, την ταχεία διεκπεραίωση της επέµβασης χωρίς αναµονές, τις ακόµα πιο προσιτές τιµές και την ασφάλεια που προσφέρουν τα αυστηρά µέτρα προστασίας εναντίον του κορωνοϊού.

Σήµερα, περισσότεροι από 160 άνθρωποι που υποβλήθηκαν σε επέµβαση TAVI στο Metropolitan απολαµβάνουν τη ζωή τους απαλλαγµένοι από συµπτώµατα και µε πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής.

Γραµµατεία Τµήµατος Επεµβατικής Καρδιολογίας, Metropolitan Hospital: 210 4809139

