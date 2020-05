Υγεία - Περιβάλλον

Τα πλεονεκτήματα της χειρουργικής αντιμετώπισης της σκολίωσης και της κύφωσης με το ρομποτικό σύστημα ExcelsiusGPS

Γράφει ο Δρ. Μάριος Λυκίσσας - Xειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντής Ορθοπαιδικός Χειρουργός του Metropolitan Hospital, τ. Επ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής και Senior Clinical Associate στο Πανεπιστήμιο Weill Cornell της Νέας Υόρκης.

Είναι πολλά τα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης και οι συμβατικές τεχνικές αντιμετώπισής τους φαίνεται ότι είναι πιο ανοιχτές στην πιθανότητα λάθους απ` ό,τι η ρομποτική αντιμετώπισή τους. Ειδικά όταν η ρομποτική αντιμετώπιση γίνεται μέσω του ExcelsiusGPS, του ρομποτικού συστήματος που υπάρχει μόνο στο Metropolitan Hospital, τα πλεονεκτήματα για τους ασθενείς είναι τόσο σημαντικά ώστε να μπορούμε να μιλάμε για χειρουργική της σπονδυλικής στήλης «πριν» και χειρουργική της σπονδυλικής στήλης «μετά» το συγκεκριμένο σύστημα.

Ρομποτική χειρουργική & ExcelsiusGPS

Την τελευταία τριετία, με αφετηρία τις ΗΠΑ, εξελίχθηκε και εφαρμόστηκε στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης η ρομποτική χειρουργική. Η συνεργασία του ανθρώπινου παράγοντα και της ρομποτικής τεχνολογίας εκμηδενίζει τις πιθανότητες ιατρικού λάθους, καθώς και πρόκλησης μόνιμων νευρολογικών βλαβών.

Το ρομποτικό σύστημα ExcelsiusGPS αποτελεί το νεότερο επίτευμα της ρομποτικής χειρουργικής και, στην Ελλάδα, υπάρχει αποκλειστικά και μόνο στο θεραπευτήριο Metropolitan. Η ομάδα η οποία χειρουργεί με το ExcelsiusGPS έχει παρακολουθήσει το ρομποτικό σύστημα από τα πρώτα του βήματα στις Η.Π.Α. και έχει ήδη πραγματοποιήσει με αυτό σημαντικό αριθμό επεμβάσεων για παραμορφώσεις στη σπονδυλική στήλη σε ενηλίκους και παιδιά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών των επεμβάσεων, η ανωτερότητα της ρομποτικής τεχνολογίας έναντι της συμβατικής είναι καταφανής.

Ποιες είναι οι βασικές εφαρμογές του ρομποτικού συστήματος στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης

Το ρομποτικό σύστημα ExcelsiusGPS αρχικά σχεδιάστηκε για ασθενείς με παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, στους οποίους η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων είναι ιδαίτερα απαιτητική. Η ευκολία και η ακρίβεια που προσφέρει το σύστημα στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων αλλά και η μείωση της πιθανότητας πρόκλησης νευρολογικής βλάβης είναι εντυπωσιακές. Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η διόρθωση της σκολίωσης ή της κύφωσης.

Οι ενδείξεις του ρομποτικού συστήματος περιλαμβάνουν μεταξύ πολλών άλλων τις ακόλουθες:

Σκολίωση (ενηλίκων και παιδιών)

Κύφωση (ενηλίκων και παιδιών)

Σπονδυλική στένωση

Δισκοπάθεια-εκφύλιση μεσοσπονδυλίου δίσκου

Κατάγματα της σπονδυλικής στήλης

Σπονδυλολίσθηση

Όγκοι της σπονδυλικής στήλης

[Νεαρή ασθενής 27 ετών με ιδιοπαθή σκολίωση, η οποία αντιμετωπίστηκε με τη χρήση της ρομποτικής χειρουργικής από τον Δρ. Λυκίσσα. Εικόνες «πριν» και 24 ώρες «μετά» το χειρουργείο. (Από το αρχείο του Δρ. Λυκίσσα)]

Γιατί ένας ασθενής με σκολίωση να προτιμήσει να χειρουργηθεί με τη ρομποτική τεχνολογία παρά με τις συμβατικές τεχνικές;

Σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνικές χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης, το ρομποτικό σύστημα:

Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα νευρολογικής βλάβης

Εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων

Εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή διόρθωση της σκολίωσης

Mειώνει σημαντικά τον χειρουργικό χρόνο

Μειώνει σημαντικά τις απώλειες αίματος

Μειώνει σημαντικά την παραμονή στο νοσοκομείο

Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μιας νέας επέμβασης στο μέλλον

[Ασθενής 78 ετών με σοβαρού βαθμού εκφυλιστική σκολίωση και κύφωση, ο οποίος αντιμετωπίστηκε με τη βοήθεια της ρομποτικής τεχνολογίας από τον Δρ. Λυκίσσα. Εικόνες «πριν» και 3 ημέρες «μετά» το χειρουργείο. (από το αρχείο του Δρ. Λυκίσσα)]

Τα πλεονεκτήματα αυτά της ρομποτικής χειρουργικής έναντι των συμβατικών τεχνικών κάνουν ξεκάθαρη την ανωτερότητα της ρομποτικής τεχνολογίας τόσο στην ασφάλεια του ασθενούς, όσο και στην επίτευξη ενός ιδανικού αποτελέσματος από αισθητικής και λειτουργικής άποψης.

(Το ρομποτικό σύστημα ExcelsiusGPS)

