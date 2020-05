Οικονομία

Moody's: Παροδικό το σοκ από τον κορονοϊό για την Ελλάδα

Τι ζητά από την κυβέρνηση. Τι θα μπορούσε να προκαλέσει αναβάθμιση ή υποβάθμιση του rating.

Το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας βαίνει βελτιούμενο, σε μια τάση που διακόπτεται από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού, τονίζει σε έκθεσή της η Moody's.

Όπως αναφέρει ο οίκος, ο οποίος διατηρεί πιστοληπτική αξιολόγηση Β1 με σταθερό outlook, το πιστωτικό προφίλ της χώρας περιορίζεται από το αυξημένο βάρος του χρέους της, το οποίο ανερχόταν στο 177% του ΑΕΠ πέρυσι και συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων μεταξύ των χωρών που εξετάζει.

Τονίζει πως το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού έχει διακόψει την τάση βελτίωσης στο πιστωτικό προφίλ της χώρας, αλλά λογικά θα αποτελέσει μόνο ένα «μεταβατικό σοκ».

«Τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια ενώ η κυβέρνηση που εξελέγη πέρυσι τον Ιούλιο έχει ξεκινήσει με υποσχέσεις να υλοποιεί το πρόγραμμά της, το οποίο βασίζεται στην αύξηση των επενδύσεων», αναφέρει η Kathrin Muehlbronner, υψηλόβαθμο στέλεχος του οίκου.

Όμως, προσθέτει, θα χρειαστεί διατήρηση συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής από διαδοχικές κυβερνήσεις τα επόμενα χρόνια, για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα. Επίσης, και οι υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων και μέτρα για την ενίσχυση των θεσμών στη χώρα, θα πρέπει να διατηρηθούν και να διευρυνθούν.

Τα ατού της Ελλάδας όσον αφορά στο πιστωτικό της προφίλ περιλαμβάνουν τη σχετικά καλή οικονομική κατάσταση του πληθυσμού, το ήπιο προφίλ της εξυπηρέτησης χρέους, που επιτρέπει δημοσιονομική ευελιξία παρά το υψηλό χρέος, αλλά και η σημαντική στήριξη από την ευρωζώνη.

Η Ελλάδα θα μπορούσε να αναβαθμιστεί, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει να εφαρμόζει τις δεσμεύσεις προς την ευρωζώνη, μεταξύ των οποίων ρυθμίσεις που έχουν συμβάλει σε βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και των επενδύσεων, ενώ διατηρούνται τα ισχυρά δημόσια οικονομικά.

Στον αντίποδα, πιέσεις στην αξιολόγηση ενδέχεται να προκύψουν εάν η ελληνική κυβέρνηση αποκλίνει από τις δεσμεύσεις της και ακυρώσει νομοθετημένες μεταρρυθμίσεις ή εάν προκύψουν νέες εντάσεις με τους δανειστές του επίσημου τομέα.