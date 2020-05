Πολιτική

Διάβημα της Ελλάδας στην Τουρκία για τον Έβρο

Διάβημα ΥΠΕΞ στην Τουρκία αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει σε σημείο του νοτίου Έβρου.

Σε διάβημα προς την τουρκική πλευρά προχώρησε η Αθήνα, κατόπιν εντολής του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει σε σημείο του νοτίου Έβρου με αφορμή την αλλαγή της κοίτης του ποταμού, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Το θέμα προέκυψε τις προηγούμενες εβδομάδες στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στον Έβρο, με αφορμή την παρουσίαση ενός τμήματος ελληνικού εδάφους ως τουρκικού.

Πιο συγκεκριμένα, στον Νότιο Έβρο, στη θέση Μελισσοκομείο, η οποία βρίσκεται σε ένα σημείο το οποίο πλημμυρίζει κάθε χρόνο μετά το φθινόπωρο και με βάση τους χάρτες του 1923 ανήκει στην Ελλάδα, βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες μέλη της τουρκικής στρατοχωροφυλακής και των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας.

Η διαφορά δεν είναι καινούρια και έχει να κάνει με την αλλαγή λόγω της εποχής της κοίτης του ποταμού Έβρου. Η κοίτη έχει μετακινηθεί, με αποτέλεσμα στη θέση της να βρίσκεται πλέον ένα έλος, το οποίο το καλοκαίρι ξεραίνεται και τον χειμώνα πλημμυρίζει δημιουργώντας εκεί μια νησίδα. Αυτή τη μεταφορά της κοίτης εκμεταλλεύεται η Τουρκία προκειμένου να διεκδικήσει μια περιοχή η οποία φθάνει τα περίπου 16 στρέμματα.