Αθλητικά

Πέθανε ο Τζέρι Σλόαν

Στο πένθος βύθισε τον κόσμο του NBA ο θάνατος του εμβληματικού παίκτη και προπονητή.

Μία από τις πλέον εμβληματικές φιγούρες του NBA και ειδικά των Γιούτα Τζαζ, ο Τζέρι Σλόαν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, νικημένος από τη νόσο του Πάρκινσον.

Υπήρξε επί 23 συναπτά έτη, από το 1988 έως το 2011, ο πρώτος προπονητής των Τζαζ, τους οποίους υπηρέτησε πιστά για συνολικά 34 χρόνια.

Οδήγησε την ομάδα του Σολτ Λέικ σε δύο συνεχόμενους τίτλους στη Δυτική Περιφέρεια του NBA (1997, 1998), χάνοντας και τις δύο φορές στους τελικούς του πρωταθλήματος από το Σικάγο.

Ολοκλήρωσε την καριέρα του με 1.221 νίκες (τρίτος στην ιστορία του NBA), ποσοστό νικών 60,3% (έκτος) και 98 νίκες στα πλέι-οφ (έκτος), ενώ οδήγησε τους Τζαζ σε 19 συμμετοχές στα πλέι-οφ, εκ των οποίων οι 15 συνεχόμενες (1989-2003).

Επίσης, έγινε ο πρώτος προπονητής που έφτασε τις 1.000 νίκες με την ίδια ομάδα, ενώ οι 16 σερί χρονιές με θετικό ρεκόρ στην κανονική περίοδο τον κατατάσσουν τέταρτο στη σχετική λίστα.

Το 2009, πριν καν αποσυρθεί από τους πάγκους, έγινε μέλος του Hall of Fame.

Ο Τζέρι Σλόαν αγωνίστηκε ως παίκτης στο NBA για 11 χρόνια (1965-1976), σε Σικάγο και Βαλτιμόρη, έγινε δύο φορές All Star (1967, 1969) και το 1978 έγινε ο πρώτος παίκτης του οποίου οι Μπουλς απέσυραν τη φανέλα του.