Κόσμος

Δασκάλα ύποπτη για τον θάνατο 3χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τί έδειξε η νεκροψία. Γιατί συνελήφθη η δασκάλα του παιδιού...

Στις 21 Απριλίου το άτυχο κοριτσάκι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο χωρίς αναπνοή και, παρά την άμεση και αρχικά επιτυχή προσπάθεια ανάνηψης, κατέληξε στις 3 Μαΐου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, τα ίχνη της εγκληματικής ενέργειας βρέθηκαν κατά τη νεκροψία, με αποτέλεσμα η Εισαγγελία του Μενχενγκλάντμπαχ να διατάξει την σχετική έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι για τον θάνατο του παιδιού ευθύνεται η δασκάλα του.

Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα, η 25χρονη γυναίκα έχει ήδη συλληφθεί και της έχει απαγγελθεί κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν ωστόσο ασαφείς.