Γεννηματά: Το ΚΙΝΑΛ είχε και θα έχει αυτόνομη πορεία

Τηλεδιάσκεψη της Φώφης Γεννηματά με τους γραμματείς των τομέων του Κινήματος Αλλαγής...

«Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για την κυβέρνηση καθώς, μαζί με την αισιοδοξία, καταγράφεται στις μετρήσεις και η επάνοδος του φόβου και της ανασφάλειας.Η οικονομία μας κινδυνεύει με ύφεση, οι επιχειρήσεις με λουκέτα, οι εργαζόμενοι με δυσμενείς αλλαγές ή το χειρότερο με ανεργία», υποστήριξε η Φώφη Γεννηματά, στην εισήγησή της στη τηλεδιάσκεψη με τους γραμματείς των τομέων του Κινήματος Αλλαγής.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση στέκεται χωρίς σχέδιο, χωρίς αντανακλαστικά, χωρίς πειστικές απαντήσεις. Φέρνοντας ως παράδειγμα τα μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ανέφερε πως «δεν πρόκειται για «μπαζούκας» όπως διαφημίζει, αλλά για «πιστολάκι, το οποίο όμως πυροβολεί και τον κόσμο της εργασίας. Γιατί αυτή είναι η δεξιά. Αυτή είναι η αντίληψη της».

Η κ. Γεννηματά επανέλαβε ότι ο στόχος του Κινήματος Αλλαγής, δεν ήταν και δεν είναι να κάνει αντιπολίτευση επί ερειπίων, ούτε επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τον φόβο, την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα: «Μας ενδιαφέρει η χώρα να πηγαίνει μπροστά, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της. Γι’ αυτό και προτείνουμε ΕΓΚΑΙΡΑ ένα ολοκληρωμένο, στοχευμένο, ρεαλιστικό ενδιάμεσο πρόγραμμα, άμεσων παρεμβάσεων. Για να μείνει ζωντανή η οικονομία, όρθια η κοινωνία».

Επέμεινε κατηγορηματικά, ότι το Κίνημα Αλλαγής έχει αυτόνομη πορεία απέναντι, τόσο στις συντηρητικές και ανεπαρκείς επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, μακριά από την αμηχανία και τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. «Και σε αυτή την επιλογή σταθερά συνεχίζουμε. Αταλάντευτα. Γιατί αυτή είναι και η θέληση του κόσμου της παράταξης μας. Αυτό ας το καταλάβουν όλοι. Και αυτοί που 'εκτελούν συμβόλαια', θεωρώντας ότι θα καταφέρουν, είτε να μας σύρουν στις επιλογές τους, είτε να μας απαξιώσουν. Δεν θα το πετύχουν. Είμαστε και θα είμαστε εδώ δυνατοί. Και θα δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο γιατί ο αγώνας δεν είναι 'ταχύτητας', είναι αντοχής. Γιατί οι πολίτες θα κρίνουν με βάση τα πραγματικά τους προβλήματα, την ζωή τους, τις προοπτικές τους».

Προανήγγειλε πολιτικό άνοιγμα του ΚΙΝΑΛ ενόψει της συνδιάσκεψης του κόμματος που αναβλήθηκε για το φθινόπωρο, «για μια βαθειά ανανέωση και ποιοτική ενίσχυση του στελεχιακού μας δυναμικού. Ανοιγόμαστε σε ικανά στελέχη του χώρου που δεν αξιοποιούνται επαρκώς και αναθέτουμε ρόλους. Φέρνουμε πιο κοντά μας καταξιωμένα στελέχη ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, ειδικούς, στελέχη επιμελητηρίων, κοινωνικών κινημάτων. Δίνουμε βήμα σε ανθρώπους του ευρύτερου χώρου μας, που σηματοδοτούν ένα ποιοτικό άνοιγμα. Δίνουμε ρόλους σε νέα παιδιά με φρέσκες ιδέες, που δεν μετέχουν στα κεντρικά μας όργανα».

Η κ. Γεννηματά προειδοποίησε εκ νέου ότι θα είναι δραματικό να κυριαρχήσουν αύριο η πόλωση και ο διχασμός, καθώς άλλες είναι οι απαιτήσεις της περιόδου αυτής με την ύφεση, τον κίνδυνο της μαζικής ανεργίας να είναι antePortas. «Σήμερα είναι όσο ποτέ αναγκαίος ο διάλογος, η συνεννόηση, η στάση ευθύνης. Και θα κάνουν μεγάλο λάθος όσοι εκλάβουν την ικανοποίηση για την προστασία της δημόσιας υγείας, ως λευκή επιταγή στήριξης σε τέτοια φαινόμενα και σε πολιτικές που εντείνουν παρά αντιμετωπίζουν τα προβλήματα», ανέφερε και τόνισε ότι «δεν μας φοβίζουν οι απειλές του Μαξίμου για εκλογές. Αλλά θα είναι τυχοδιωκτισμός και πρόκληση να σκέφτεται κανείς εκλογές εν μέσω κρίσης, και προβλημάτων, εκλογές με γάντια, μάσκες, αποστάσεις και τις ευπαθείς ομάδες στο σπίτι».

Ειδική αναφορά έκανε η Φώφη Γεννηματά στις ενέργειες και αποφάσεις της Ε.Ε. καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να εγκαταλείψει την τακτική της «αιδήμονος σιγής», όπως είπε, να πιέσει επιτέλους, ιδιαίτερα όταν η χώρα μας κινδυνεύει με μεγάλη ύφεση και ανεργία. Πρότεινε μάλιστα, η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανασυγκρότησης, να γίνει από ειδική ανεξάρτητη «μονάδα», που θα στελεχωθεί μετά από δημόσια προκήρυξη από ανθρώπους με γνώση, εμπειρία και καταξίωση, ως εγγύηση για την ορθή αξιοποίηση τους. Και ο σχεδιασμός της για την αξιοποίηση των πόρων να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, με την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.