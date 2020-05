Οικονομία

Ρέτσος στον ΑΝΤ1: Θα χρειαστούν και νέες παρεμβάσεις για τον τουρισμό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ τονίζει πως στόχος πρέπει να είναι «να σωθεί ό,τι μπορεί φέτος». Πώς σχολίασε τα υγειονομικά πρωτόκολλα.​