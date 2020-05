Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Μικρή αύξηση των κρουσμάτων, μείωση των θανάτων

Οι ειδικοί δεν αποκλείουν περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων, λόγω της χαλάρωσης των μέτρων.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία είναι 228.658. Οι νεκροί έφτασαν τους 32.616. Παράλληλα, 136.720 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο των κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 228.006 και είχαν χάσει την ζωή τους 32.486 άνθρωποι ενώ 134.560 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο δηλαδή, έχασαν τη ζωή τους 130 άνθρωποι και καταγράφηκαν 652 νέα κρούσματα, ενώ 2.160 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 595 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και συνολικά 8.957 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία. Για 49.770 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο 24ωρο αυξήθηκε κατά 10 κρούσματα. O αριθμός των θανάτων παρουσιάζει μείωση: έχασαν την ζωή τους 26 λιγότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιαθέντες είναι 118 λιγότεροι από χθες.

Οι ασθενείς στις ΜΕΘ, για τεσσαρακοστή έβδομη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται. Παράλληλα, περιορίζεται και ο αριθμός των ασθενών που βρίσκονται σε κατ΄οίκον περιορισμό.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι ο δείκτης μετάδοσης του ιού, παραμένει κάτω από την μονάδα σε όλη την χώρα, εκτός από τη μικρή βορειοδυτική περιφέρεια της Βάλε Ντ΄Αόστα. Οι αυξομειώσεις του όμως θα πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούνται με μεγάλη προσοχή, ιδίως στη βόρεια περιφέρεια της Λομβαρδίας, με πρωτεύουσα το Μιλάνο.

Οι ειδικοί του Ανώτατου Ινστιτούτου Υγείας της Ιταλίας δεν αποκλείουν αύξηση των κρουσμάτων, λόγω της χαλάρωσης των μέτρων. Καθησυχάζουν όμως τους πολίτες υπογραμμίζοντας ότι «οι υγειονομικές αρχές είναι σε θέση να εντοπίσουν έγκαιρα τυχόν νέες μολύνσεις».

Από σήμερα το βράδυ, τέλος, πάνω από χίλιοι αστυφύλακες και αστυνομικοί πρόκειται να κάνουν υπερωρίες και το βράδυ, στην ιταλική πρωτεύουσα, ζητώντας από τους κατοίκους να σέβονται τους κανόνες και να αποφεύγουν επικίνδυνους συνωστισμούς σε δρόμους και πλατείες της Αιώνιας Πόλης.