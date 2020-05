Οικονομία

Στην “πρέσα” μπαίνουν οι εργασιακές σχέσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκ περιτροπής απασχόληση και μειωμένοι μισθοί. Χιλιάδες εργαζόμενοι καλούνται να επιβιώσουν με το έκτακτο επίδομα των 534 ευρώ τον μήνα.​