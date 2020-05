Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Αβεβαιότητα για τις πιθανότητες μετάδοσης από τους μαθητές

Αδιαφορία καταλογίζουν στην κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον οι εκπαιδευτικοί...

Μεγάλο ποσοστό αβεβαιότητας γύρω από τα διαφορετικά σενάρια για τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων, που η κυβέρνηση προτείνει να ανοίξουν την 1η Ιουνίου, διαπιστώνει έκθεση της επιστημονικής ομάδας που συμβουλεύει την κυβέρνηση για τα θέματα της πανδημίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα με το επιστημονικό συμβούλιο, που μοντελοποίησε μία σειρά από διαφορετικά σενάρια για το άνοιγμα των σχολείων, όπως την επιλογή της παρουσίας των μαθητών στο σχολείο ανά εβδομάδα, η αβεβαιότητα αφορά και τις πιθανότητες μετάδοσης της Covid-19 από μαθητές διάφορων ηλικιών.

Με την επιστημονική συμβουλή να προσφέρει λίγες διαβεβαιώσεις σε γονείς και δασκάλους για τα πιθανά ρίσκα, η Εθνική Ένωση Εκπαιδευτικών εξέφρασε έκπληξη για το γεγονός ότι με τόσο λίγα στοιχεία προτείνεται το ευρύτερο άνοιγμα των σχολείων από την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή ως «αδιάφορη συμπεριφορά» προς τα παιδιά.

Η γενική γραμματέας της Ένωσης, Μέρι Μπάουστιντ, υποστήριξε ότι η επιστημονική επιτροπή έχει ελάχιστα στοιχεία για τον βαθμό στον οποίο τα παιδιά μπορούν να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους: «Εάν δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την μετάδοση του ιού – και φαίνεται πως και η επιστημονική επιτροπή δεν μπορεί να είναι επίσης – τότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος, Πάτρικ Βάλανς, σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων, υποστήριξε ότι ενδεχομένως το άνοιγμα να ανεβάσει τον ρυθμό αναπαραγωγής του ιού (R). «Το ευρύτερο ρίσκο με το άνοιγμα των σχολείων είναι ότι μόλις γίνεται μία επαφή ασκείται πίεση στον δείκτη R και πίεση στους αριθμούς», είπε o Βάλανς.