Κοινωνία

Αρχαιοκάπηλος εγκατέλειψε θησαυρό σε χωράφι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρχαία νομίσματα και συλλεκτικά όπλα εντόπισε η Αστυνομία στην Άρτα. Η καθοριστική συμβολή του Γιώργου Τσούκαλη.