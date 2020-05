Πολιτική

Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Επίσκεψη στην Μονή Αγίας Τριάδας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός ταξίδεψε στην Κρήτη για το μνημόσυνο του πατέρα του.

Στα Χανιά βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής, στο πλαίσιο ιδιωτικής επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του έως και την Κυριακή.

Στη διάρκεια της παραμονής του, ο Πρωθυπουργός θα παραβρεθεί στο μνημόσυνο για τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο του πατέρα του, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο.

Όπως μεταδίδει το hania.news, μετά την άφιξή του, ο κ. Μητσοτάκης -συνοδευόμενος από τον γιο του, Κωνσταντίνο - επισκέφθηκε τη Μονή Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων, στο Ακρωτήρι, όπου είχε συνάντηση με τον ηγούμενο του μοναστηριού, επίσκοπο Δορυλαίου, Δαμασκηνό.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης δείχνει - όπως έπραττε και ο πατέρας του - ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία του μοναστηριού και για τις αναγκαίες εργασίες που θα πρέπει να προχωρήσουν για την αποκατάστασή του. Δεν θεωρείται τυχαίο, άλλωστε, ότι πριν από λίγους μήνες τη Μονή Αγίας Τριάδας είχε επισκεφθεί, κατά το ολιγόωρο διάστημα της παρουσίας της στα Χανιά, και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το γεγονός αυτό επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, και στην ανακοίνωση της Μονής.

Συγκεκριμένα, στη σελίδα της στο Facebook η Μονή αναφέρει τα εξής:

«Την Ιερά Μονή μας επισκέφτηκε πριν λίγο ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τον υιό του Κωνσταντίνο πραγματοποιώντας ανεπίσημη επίσκεψη. Ενδιαφε?ρθηκε για τη διαδιακασι?α ανακαι?νισης της Μονη?ς, την οποία έχει αναλάβει προσωπικά.

Επίσης συνεχάρη απο? κοντα? τον επίσκοπο Δορυλαίου και καθηγούμενο της Μονής μας κ.κ. Δαμασκηνό για την εκλογη? και τη χειροτονι?α του, ο οποίος από την ημέρα που ανέλαβε έχει κάνει σημαντικό έργο στην ιστορική Μονή.

Στην παρέα ήταν και ο γνωστός ποινικολόγος κ. Σάκης Κεχαγιόγλου, ο οποίος βρίσκεται στα Χανιά για το μνημόσυνο του Κ. Μητσοτάκη».

Νωρίτερα σήμερα, ο Πρωθυπουργός είχε τηλεδιάσκεψη με εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν εθελοντικά στις παραγωγές της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Τους ευχαρίστησε για τη μεγάλη συνεισφορά τους με την προσφορά καλών υπηρεσιών και γνώσεων για τα παιδιά που έμειναν σπίτι.