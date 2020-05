Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: πώς θα λειτουργούν τα γυμναστήρια

Αναλυτικές οδηγίες για αθλούμενους και προσωπικό…

Οδηγίες για το πως θα λειτουργήσουν τα γυμναστήρια μόλις ανοίξουν έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αριθμός των παρευρισκομένων θα καθορίζεται από τα τετραγωνικά της κάθε επιχείρησης, ενώ αυτός που θα αθλείται θα πρέπει να ενημερώνει τους υπεύθυνους στο γυμναστήριο για τις ώρες που θα πάει για προπόνηση.

Ακόμη η απόσταση ανάμεσα στα όργανα του γυμναστηρίου έχει οριστεί στα δυο μέτρα.

Αναλυτικά οι οδηγίες του ΕΟΔΥ:

ανάρτηση, στην είσοδο και σε εμφανή σημεία εσωτερικά του γυμναστηρίου, οδηγιών που αφορούν

στους κανόνες αναπνευστικής υγιεινής

στην εφαρμογή της υγιεινής των χεριών

στα συμβατά συμπτώματα για COVID-19 λοίμωξη

ταυτόχρονη παρουσία αριθμού ατόμων ανάλογα με τα τετραγωνικά (αθλούμενοι και προσωπικό)

είσοδος των αθλουμένων με προ συνεννόηση και με πλήρη καταγραφή των προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο) καθώς και του είδους και της διάρκειας της άσκησης

πρόβλεψη για επάρκεια υγειονομικού υλικού

αλκοολούχο αντισηπτικό

χειρουργικές μάσκες

γάντια μιας χρήσης

τοποθέτηση κλειστών ποδοκίνητων κάδων σε εμφανή σημεία

απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων ανάμεσα στα όργανα (πχ διάδρομοι)

καθαρισμός /απολύμανση των οργάνων με καθαριστικό/απολυμαντικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μετά από κάθε χρήση

απαγόρευση χρήσης αποδυτηρίων, ντους, σάουνας. Προτείνεται η τοποθέτηση καρέκλας δίπλα από κάθε όργανο στην οποία ο αθλούμενος τοποθετεί τα ρούχα και το σάκο μεταφοράς τους

χρήση της τουαλέτας με προδιαγραφές

κλείσιμο της λεκάνης και στη συνέχεια ο συνήθης καταιωνισμός νερού

σύστημα αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου ταυτόχρονα με τον καταιωνισμό του νερού

νιπτήρας με υγρό σαπούνι με αντλία

χειροπετσέτες

ποδοκίνητος κλειστός κάδος απορριμμάτων

τήρηση μέτρων φυσικής απόστασης (στην είσοδο της τουαλέτας)

Συχνός καθαρισμός/απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους

λειτουργία εγκαταστάσεων κλιματισμού σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΥ, «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων»

απαγόρευση χρήσης μηχανημάτων αυτόματων πωλήσεων

διάθεση μόνο εμφιαλωμένου νερού

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους

εκπαίδευση, εξοικείωση και συχνή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών

εκπαίδευση, εξοικείωση και σωστή εφαρμογή της αναπνευστικής υγιεινής

αποχή από την εργασία σε περίπτωση ασθένειας

άμεση απομάκρυνση από τα χώρο στην περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα (πυρετό, βήχα, δύσπνοια) συμβατά με COVID-10 λοίμωξη κατά τη διάρκεια της εργασίας του

εάν ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου πρόβλεψη για ανάθεση καθηκόντων με χαμηλό κίνδυνο έκθεσης

ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΙ

χρήση του κοντινότερου στον τόπο κατοικίας γυμναστηρίου

μετακίνηση κατά προτίμηση με τα πόδια ή προσωπικό μεταφορικό μέσο

χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού ή/και πλύσιμο των χεριών πριν την έναρξη και στο τέλος της άσκησης καθώς και πριν από κάθε μετακίνηση σε άλλο όργανο γυμναστικής

εφαρμογή κανόνων φυσικής απόστασης

χρήση προσωπικών ειδών υγιεινής (πχ πετσέτα)