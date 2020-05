Κόσμος

Πακιστάν: δύο επιζώντες από την πτώση αεροσκάφους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στο Καράτσι, μετά την συντριβή του Airbus σε κατοικημένη περιοχή.

Σε τουλάχιστον 97 ανέρχονται οι νεκροί από τη συντριβή χθες ενός Airbus A320 σε μια κατοικημένη περιοχή του Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Αρχών.

Δύο είναι οι επιζώντες.

Όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροπλάνου συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τον απολογισμό και οι επιχειρήσεις διάσωσης έληξαν το Σάββατο το πρωί, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της επαρχίας Σιντ.

PIA’s Lahore-Karachi flight #PK8303 crashed on a residential area near Karachi airport a short while ago. Firefighters trying to control fire in an affected house???? Fire Airplane #planecrash #PIACrash #Karachi #KarachiAirport pic.twitter.com/atxteNAPos — Zai (@Zai3991) May 22, 2020

Τα τελευταία λόγια του πιλότου

Το αεροσκάφος, ένα A320, είχε αναχωρήσει από την Λαχώρη στο ανατολικό Πακιστάν και είχε προορισμό το Καράτσι στα νότια της χώρας, λίγο αφότου η χώρα επέτρεψε εκ νέου τις πτήσεις εσωτερικού στον απόηχο της πανδημίας του κορονοϊού.

«Χάσαμε τους δύο κινητήρες»

«Η τελευταία συνομιλία μας με τον πιλότο ήταν όταν ανέφερε ότι αντιμετώπιζε κάποιο τεχνικό πρόβλημα», είπε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας PIA, Αμπντουλάχ Χ. Χαν σε ανακοίνωσή του μέσω βίντεο. «Του απαντήσαμε ότι είναι έτοιμοι και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης για να προσγειωθεί όπου μπορέσει, αλλά ο πιλότος αποφάσισε να κάνει μια περιστροφή... Πρόκειται για ένα πολύ τραγικό περιστατικό».

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που μεταδίδουν πακιστανικά και ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα, ακούγεται ο κυβερνήτης της μοιραίας πτήσης να «Χάσαμε και τους δύο κινητήρες», πριν λάβει την άδεια να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, κάτι που τελικά δεν κατέστη δυνατόν, αφού το αεροσκάφος συνετρίβη κατά την προσέγγισή του στο αεροδρόμιο.