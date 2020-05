Κόσμος

Κορονοϊός – Βραζιλία: δεύτερη σε κρούσματα παγκοσμίως

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φόβοι ότι είναι ακόμη μεγαλύτερο το “χτύπημα” της πανδημίας στην χώρα, λόγω του μικρού αριθμού τεστ.

Η Βραζιλία ξεπέρασε χθες την Ρωσία σε αριθμό κρουσμάτων του νέου κορονοϊού, έχοντας καταγράψει συνολικά 330.890 περιπτώσεις μολύνσεις του ιού. Πλέον η λατινοαμερικάνικη χώρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε αριθμό κρουσμάτων της Covid-19, πίσω από τις ΗΠΑ.

Η χώρα κατέγραψε χθες μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο 1.001 νέους θανάτους εξαιτίας του ιού, ανεβάζοντας το σύνολο των θυμάτων σε 21.048, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Ωστόσο ο πραγματικός αριθμός – κρουσμάτων και θανάτων – είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερος, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής κινείται αργά στη διεξαγωγή τεστ.?