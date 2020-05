Κόσμος

Γερμανία: πελάτες κόλλησαν κορονοϊό σε εστιατόριο

Προβληματισμός στις Αρχές για τις εξελίξεις, λίγες ημέρες μετά την επαναλειτουργία της εστίασης στην χώρα.

Επτά άτομα βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό έπειτα από επίσκεψη σε εστιατόριο στην περιοχή Λέερ της Κάτω Σαξονίας, με αποτέλεσμα να τεθούν σε καραντίνα περισσότερα από 50 άτομα.

«Τα κρούσματα συνδέονται πιθανότατα με το εστιατόριο», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, επισημαίνοντας ότι περισσότερα από 50 άτομα τέθηκαν σε «προληπτική κατ’ οίκον» καραντίνα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα και άλλων εξετάσεων.

Σύμφωνα με το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NDR 1, πρόκειται για την πρώτη τέτοια περίπτωση μετά την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων γαστρονομίας. «Πρόκειται για περίπτωση με ταυτόχρονα πολλά κρούσματα και πολλές επαφές», ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής, προσθέτοντας ότι η ιχνηλάτηση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη.

Μέχρι τώρα, τα κρούσματα παρουσιάστηκαν από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, ενώ είναι άγνωστο εάν στο εστιατόριο το προσωπικό ή οι πελάτες δεν τηρούσαν τους νέους κανόνες υγιεινής. «Αυτό το περιστατικό μας δείχνει ξεκάθαρα ότι ο ιός δεν έχει τελειώσει, αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή να εξαπλωθεί», δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Ματίας Γκρόοτε.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορονοϊού στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 638 φθάνοντας τις 177.850, έδειξαν σήμερα τα δεδομένα του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ (RKI) για τις λοιμώδεις νόσους. Ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 42 και έφθασε τις 8.216.?