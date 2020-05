Κόσμος

Κορονοϊός: σάλος για συνεργάτη του Τζόνσον που έσπασε την καραντίνα

Ενώ νοσούσε, ταξίδεψε εκατοντάδες χιλιόμετρα. Τι αναφέρει ο Τύπος, τι απαντά η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο στενότερος συνεργάτης του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ο Ντόμινικ Κάμινγκς, ταξίδεψε σε απόσταση άνω των 400 χιλιομέτρων από το σπίτι του στο Λονδίνο, αφού είχε εμφανίσει συμπτώματα του νέου κορονοϊού, σπάζοντας την καραντίνα, γράφουν σήμερα οι εφημερίδες Guardian και Mirror.

Ο Κάμινγκς, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη βρετανική πολιτική σκηνή και ο «εγκέφαλος» της επιτυχημένης εκστρατείας υπέρ του Brexit, ταξίδεψε στο Ντέραμ της βόρειας Αγγλίας στα τέλη Μαρτίου, όταν είχαν ήδη τεθεί σε εφαρμογή τα μέτρα καραντίνας.

Ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ είπε ότι δεν θα σχολιάσει τα δημοσιεύματα.

Το Εργατικό Κόμμα ζήτησε από το πρωθυπουργικό γραφείο να εξηγήσει τι συνέβη. «Ο βρετανικός λαός δεν περιμένει να υπάρχει ένας κανόνας για αυτόν και ένας άλλος για τον Ντόμινικ Κάμινγκς», είπε μια εκπρόσωπος.

Ο Τζόνσον επέβαλε πανεθνική καραντίνα στις 23 Μαρτίου, ζητώντας από τους Βρετανούς να μείνουν στο σπίτι τους. Οι μη απολύτως αναγκαίες μετακινήσεις δεν επιτρέπονταν. Στις 27 του ίδιου μήνα, ανακοίνωσε ότι βρέθηκε θετικός στον νέο κορονοϊό. Το Σαββατοκύριακο της 28ης-29ης Μαρτίου και ο Κάμινγκς εμφάνισε συμπτώματα και η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι μπήκε σε αυτοαπομόνωση στο σπίτι του. Επέστρεψε στη δουλειά του στις 14 Απριλίου.

Οι δύο εφημερίδες γράφουν ότι στις 31 Μαρτίου η αστυνομία του Ντέραμ ενημερώθηκε ότι ο Κάμινγκς διέμενε σε μια διεύθυνση στην πόλη αυτήν. «Οι αξιωματικοί επικοινώνησαν με τους ιδιοκτήτες που επιβεβαιώσαν ότι το εν λόγω άτομο ήταν εκεί και είχε τεθεί σε αυτοαπομόνωση σε ένα τμήμα του σπιτιού» φέρεται να είπε ένας εκπρόσωπος των τοπικών αστυνομικών αρχών. Οι αξιωματικοί «εξήγησαν στην οικογένεια τις οδηγίες σχετικά με την αυτοαπομόνωση και επανέλαβαν τις σχετικές συμβουλές γύρω από τις αναγκαίες μετακινήσεις», προσθέτουν οι εφημερίδες.

Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, το σπίτι όπου έμεινε ο Κάμινγκς στο Ντέραμ ανήκει στους γονείς του.

Ο αρχισυντάκτης πολιτικού ρεπορτάζ του BBC επικαλέστηκε μια πηγή προσκείμενη στον Κάμινγκς που επιβεβαίωσε ότι ο τελευταίος όντως ταξίδεψε στο Ντέραμ κατά τη διάρκεια της καραντίνας αλλά δεν παρέβη τους κανόνες επειδή χρειαζόταν τη βοήθεια των γονιών του για τη φροντίδα του παιδιού του στο διάστημα που ο ίδιος ήταν άρρωστος. Ο Κάμινγκς και η σύζυγός του έχουν έναν μικρό γιο.

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να φέρουν σε δύσκολη θέση τον σύμβουλο του πρωθυπουργού. Πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι αναγκάστηκαν να παραιτηθούν το τελευταίο διάστημα, όταν αποκαλύφθηκε ότι έσπασαν την καραντίνα. Ο επιδημιολόγος Νιλ Φέργκιουσον παραιτήθηκε από σύμβουλος της κυβέρνησης στις 5 Μαΐου, αφού η εφημερίδα Daily Telegraph έγραψε ότι κατά την περίοδο της καραντίνας είχε δεχθεί την επίσκεψη της συντρόφου του. Έναν μήνα νωρίτερα, στις 5 Απριλίου, παραιτήθηκε η αρχίατρος της Σκωτίας Κάθριν Κάλντεργουντ, αφού δεν τήρησε τη συμβουλή που έδινε η ίδια στους άλλους να μείνουν στο σπίτι τους και επισκέφθηκε το εξοχικό της για δύο Σαββατοκύριακα.