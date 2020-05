Οικονομία

Η Αργεντινή κήρυξε στάση πληρωμών… ξανά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η χώρα δήλωσε αδυναμία να καλύψει τις υποχρεώσεις, έναντι των δανειστών της.

Η Αργεντινή κήρυξε χθες για ακόμη φορά στάση πληρωμών αποτυγχάνοντας να τηρήσει την προθεσμία αποπληρωμής τόκων ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές για την αναδιάρθρωση χρέους συνολικού ύψους 66 δισεκατομμυρίων δολαρίων συνεχίζονται.

«Δεν πληρώσαμε (τους τόκους), αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται», δήλωσε μια πηγή της κυβέρνησης της Αργεντινής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Είναι η ένατη χρεοκοπία στην ιστορία της χώρας. Ωστόσο, η κυβέρνηση του κεντροαριστερού προέδρου Αλμπέρτο Φερνάντες επιδιώκει να καταλήξει σε μια συμφωνία με τους κατόχους κρατικών ομολόγων, χωρίς να πυροδοτήσει το «όπλο της στάσης πληρωμών».

Αργά το βράδυ της Πέμπτης, η κυβέρνηση είχε ήδη ανακοινώσει ότι παρατείνει για δεύτερη φορά την προθεσμία που είχε ορίσει για αναδιάρθρωση, ορίζοντας τις 2 Ιουνίου ως την νέα προθεσμία.

Αυτή η παράταση μόλις δέκα ημερών φαίνεται να δείχνει ότι η κυβέρνηση της Αργεντινής και οι πιστωτές της μπορεί να βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία, αν και η νέα προθεσμία δεν είναι απαραίτητα οριστική, όπως ανέφερε η κυβέρνηση την Πέμπτη.

Οι διαπραγματεύσεις είχαν αρχικά προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν το αργότερο στις 8 Μαΐου, αλλά, ελλείψει συμφωνίας, είχαν παραταθεί μέχρι χθες Παρασκευή, όταν έληξε η προθεσμία καταβολής τόκων 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πολύ πριν τη λήξη της προθεσμίας, φαινόταν σίγουρο ότι αυτή η προθεσμία πληρωμής δεν θα τηρείτο, καθώς η κυβέρνηση είχε συμπεριλάβει τρία χρεόγραφα σε ορίζοντα ωρίμανσης το 2021, το 2026 και το 2046, στο σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Ακόμη και αν η κυβέρνηση αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, η κύρια ομάδα πιστωτών της Αργεντινής ζήτησε ωστόσο την Παρασκευή μια «άμεση και απευθείας συζήτηση».

«Η ομάδα χαιρετίζει την εκφρασθείσα πρόθεση της Αργεντινής να συνεργαστεί με πιστωτές, αλλά οι πράξεις είναι προτιμότερες από τα λόγια. Τον τελευταίο μήνα, η Αργεντινή πρακτικά δεν είχε καμία ουσιαστική επικοινωνία με πιστωτές», μια ομάδα πολλών επενδυτικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένων των BlackRock και Fidelity, ανέφεραν σε δήλωσή τους.

Ο υπουργός Οικονομικών της Αργεντινής Μαρτίν Γκουζμάν έχει προσφέρει στους κατόχους ομολόγων ανταλλαγή νέων χρεογράφων με περίοδο χάριτος τριών ετών χωρίς πληρωμή, μια μείωση κεφαλαίου 5,4% και τόκους 62%. Αλλά η προσφορά του απορρίφθηκε. Οι πιστωτές έχουν υποβάλει τις δικές τους προτάσεις τις οποίες η κυβέρνηση εξετάζει.

«Εάν η πλειοψηφία (των πιστωτών) συμφωνήσει σε μια ανταλλαγή, η χρεοκοπία θα είναι πολύ σύντομη», σημείωσε η οικονομολόγος Μαρίνα Νταλ Πογκέτο της εταιρείας EcoGo στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Αλλά εάν εμποδίσουν τη διαπραγμάτευση, θα το πληρώσουμε ακριβά», είπε.

Το 2001, η χώρα της Λατινικής Αμερικής είχε βυθιστεί στη σοβαρότερη οικονομική κρίση της ιστορίας της, κηρύττοντας πτώχευση, μην μπορώντας να εξυπηρετήσει τα χρέη της, τα οποία ανέρχονταν σε περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, η Αργεντινή βρίσκεται και πάλι σε δεινή κατάσταση: η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση για δύο χρόνια, ο πληθωρισμός έχει κορυφωθεί (53% το 2019) και το ποσοστό της φτώχειας συνέχισε να αυξάνεται (33% το 2019).

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει επίσης επιβραδύνει σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα και ανάγκασε την κυβέρνηση να αποδεσμεύσει κεφάλαια για να μετριάσει τις επιπτώσεις της στους πιο ευάλωτους πολίτες και επιχειρήσεις.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο στηρίζει την Αργεντινή στην αναδιάρθρωση, δήλωσε, ωστόσο, ότι είναι βέβαιο για την «βούληση των δύο μερών να συνεχίσουν τις συζητήσεις για την επίτευξη συμφωνίας», σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Τζέρι Ράις.