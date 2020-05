Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: έως τις 15 Ιουνίου θα “ανοίξουν” οι εσωτερικοί χώροι στην εστίαση (βίντεο)

Τι λέει ο Υφυπ. Ανάπτυξης για την "επιστροφή" τς πλεονότητας της αγοράς, τα μέτρα στήριξης και τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», αποκάλυψε ότι οι εσωτερικοί χώροι των καταστημάτων εστίασης θα ανοίξουν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, με βάση συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι θα προσδιοριστούν σύντομα..

Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ κι αν αυτή θα "φτάσει" στους καταναλωτές, τόνισε ότι είναι σίγουρος πως η αγορά θα λειτουργήσει και θα υπάρξουν μειώσεις στις τιμές.

Όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, την επόμενη Δευτέρα θα επανέλθει στην εργασία του, το 45% των εργαζομένων που είχαν σταματήσει την εργασία τους επανέρχονται και σε σύντομο χρόνο θα επιστρέψουν και οι υπόλοιποι καθώς θα υπάρξει και δεύτερο κύμα επιστροφών τον Ιούνιο.

Σε ότι αφορά τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά, είπε ότι γίνονται συνεχώς έλεγχοι και όπου χρειάζεται επιβάλλονται πρόστιμα.

Τέλος, ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε ότι η υγεία προηγείται της οικονομίας κι αυτό αποτελεί προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού, η οποία δεν αλλάζει.