Ρεμδεσιβίρη: μελέτη επιβεβαιώνει την δράση της κατά του κορονοϊού

Τα συμπεράσματα της έρευνας για την ανάσχεση των επιπτώσεων της νόσου. Πόσο αποτελεσματική είναι. Τι διευκρινίζουν οι ειδικοί.

Περισσότερο από τρεις εβδομάδες μετά την ανακοίνωση υψηλόβαθμού Αμερικανού επιστημονικού αξιωματούχου πως ένα πειραματικό φάρμακο με την ονομασία ρεμδεσιβίρη επιταχύνει την αποκατάσταση ασθενών που νοσηλεύονται με Covid-19, η μελέτη για τα αποτελέσματα της χρήσης του φαρμάκου αυτού δημοσιεύθηκε χθες, Παρασκευή, το βράδυ σε έγκυρη ιατρική επιθεώρηση.

Ο Άντονι Φάουτσι, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων (NIAID) ο οποίος διηύθυνε την κλινική δοκιμή που έγινε σε χίλιους ασθενείς σε 10 χώρες, είχε δηλώσει στις 29 Απριλίου, μέσα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, πως τα προκαταρκτικά δεδομένα έδειχναν «πως η ρεμδεσιβίρη έχει σαφές αποτέλεσμα, σημαντικό και θετικό για τη μείωση του χρόνου αποκατάστασης».

Η επιθεώρηση New England Journal of Medicine δημοσίευσε το άρθρο, το οποίο αναφέρει λεπτομερώς τα αποτελέσματα επιβεβαιώνοντας την ανακοίνωση που έγινε στον Λευκό Οίκο και είχε προσφέρει μια ακτίνα ελπίδας στον κόσμο, καθώς δεν υπάρχει άλλη αποτελεσματική θεραπεία κατά του νέου κορονοϊού.

Η ρεμδεσιβίρη, χορηγούμενη ενδοφλεβίως καθημερινά επί 10 ημέρες, επιτάχυνε την αποκατάσταση νοσηλευομένων ασθενών με Covid-19, σε σχέση με ένα ψευδοφάρμακο: 11 ημέρες έναντι 15 σε μέση διάρκεια. Αναρρώσαντες θεωρήθηκαν οι ασθενείς που ήταν σε θέση να επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Το αποτέλεσμα ήταν πιο σημαντικό στους ασθενείς που νοσηλεύονταν χωρίς να βρίσκονται σε αναπνευστήρα. Οι επιστήμονες συμπεραίνουν εξ αυτού ότι είναι προτιμότερο να αρχίσει η θεραπεία με ρεμδεσιβίρη πριν προχωρήσει η νόσος σε σημείο που να απαιτείται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Το φάρμακο, το οποίο είχε αναπτυχθεί άλλοτε κατά του Έμπολα χωρίς αποτέλεσμα, προκάλεσε εξάλλου λιγότερες παρενέργειες από το ψευδοφάρμακο.

Η ρεμδεσιβίρη φάνηκε επίσης να μειώνει τη θνητότητα: 7,1% των ασθενών στους οποίους χορηγούνταν ρεμδεσιβίρη πέθαναν σε 14 ημέρες, έναντι 11,9% στην ομάδα που έπαιρνε ψευδοφάρμακο, όμως το αποτέλεσμα αυτό είναι λίγο κάτω από το όριο στατιστικής αξιοπιστίας και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η διαφορά να είναι τυχαία.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η ρεμδεσιβίρη δεν δίνει εγγυήσεις ότι ο ασθενής θα επιβιώσει, επιμένουν οι επιστήμονες που πραγματοποίησαν τη δοκιμή. «Είναι σαφές πως μια θεραπεία κατά του ιού αναμφίβολα δεν θα είναι αρκετή από μόνη της», γράφουν. Θα χρειαστούν συνδυασμοί θεραπειών, της ρεμδεσιβίρης με άλλα αντιικά φάρμακα ή άλλους τύπους θεραπειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ