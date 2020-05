Οικονομία

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: ποιοι θα πάρουν το επίδομα των 534 ευρώ και τον Ιούνιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως θα αποζημιωθούν από την κυβέρνηση οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που έλαβαν μειωμένο ενοίκιο κατά 40%.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι» και σχολιάζοντας την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζει ότι τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης είναι 8 δις ευρώ κι όχι 24 δις όπως λέει το ΥΠΟΙΚ, επεσήμανε ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την οποία επικαλείται και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για 20 δις ευρώ, χωρίς να υπολογίζει αυτά που ανακοινώθηκαν τελευταία ύψους 3 δις και κατά συνέπεια είναι προφανές ποιος λέει την αλήθεια.

Όπως τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, στην πρώτη φάση της κρίσης στηρίχθηκαν περίπου 2 εκ. πολίτες. Στη δεύτερη φάση που ξεκίνησε μέσα στον Μάιο θα στηριχτούν όλες οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές και οι εργαζόμεναι σε αυτές αναλογικά.

Κατά συνέπεια το επίδομα των 534 ευρώ θα το λάβουν όλοι οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας παραμένει σε αναστολή, τόσο για το Μάιο όσο και για τον Ιούνιο και σε περίπτωση που επιστρέψουν στην εργασία τους κάποια στιγμή μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα τότε θα το λάβουν αναλογικά με τις μέρες που θα εργαστούν.

Παράλληλα θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια και θα έχει ισχύ μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, οπότε θα υπάρξει μέριμνα και για τους εποχιακούς υπαλλήλους οι οποίοι δεν θα εργαστούν ή θα εργαστούν μόνο για μέρος της σεζόν.

Σε ότι αφορά το μέτρο της μείωσης του ενοικίου κατά 40%, ο κ. Σταϊκούρας ξεκαθάρισε ότι στην εστίαση το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ και τον Ιούνιο κι επίσης το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τον Σεπτέμβριο σε άλλους κλάδους.

Ο Υπουργός Οικονομικών, είπε ότι τις επόμενες μέρες με ΠΝΠ θα ξεκαθαριστεί πως θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες ενοικίων που πήραν μειωμένο ενοίκιο. Αυτό θα γίνει κυρίως με συμψηφισμό από τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και το κράτος θα καλύψει περίπου το 1/3 των χρημάτων που έχασαν.

Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας, απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση ότι μέσα από τα μέτρα που ανακοίνωσε δρομολογεί μειώσεις μισθών σε ποσοστό 20% για μερίδα εργαζομένων, απάντησε ότι η κυβέρνηση, στο δίλλημα επίδομα ανεργίας ή ενίσχυση εργασίας, επέλεξε το δεύτερο. Το ζητούμενο είναι να μην υπάρξουν απολύσεις, είπε ο κ. Σταικούρας και ευχής έργον να μην υπάρξουν και μειώσεις εισοδημάτων, αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε η κάλυψη του εισοδήματος για τους εργαζόμενους που θα πληγούν θα είναι σε ποσοστό 84% και άνω.