Κοινωνία

Άρση μέτρων: Αδημονία για τα δρομολόγια προς τα νησιά

Πόσα πλοία θα ταξιδέψουν την Δευτέρα, οπότε απελευθερώνονται οι μετακινήσεις προς όλα τα νησιά. Τι λένε εκπρόσωποι εταιρειών για τις κρατήσεις.

Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου θα επιτρέπονται πλέον οι μετακινήσεις των πολιτών και προς τα υπόλοιπα νησιά της χώρας, καθώς έως σήμερα ελεύθερη είναι μόνο η μετάβαση προς την Κρήτη.

Από το λιμάνι του Πειραιά για τη συγκεκριμένη ημέρα έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια πλοίων (δύο για Κυκλάδες ένα για Χίο Μυτιλήνη και τέσσερα για την Κρήτη). Από τη Ραφήνα θα αναχωρήσει ένα πλοίο για τις Κυκλάδες και τρία από το Λαύριο, δύο για Κέα - Κύθνο - Σύρο και ένα για Αγ. Ευστράτιο - Λήμνο - Καβάλα.

Σημειώνεται ότι στα πλοία εφαρμόζεται νέο πρωτόκολλο επιβατών όπου το κάθε πλοίο μπορεί να φιλοξενεί μόνο το 50% των επιβατών, εκτός αν πρόκειται για πλοίο με καμπίνες που το ποσοστό αυτό γίνεται 55%.

Εκπρόσωποι των ακτοπλοϊκών εταιρειών μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφεραν ότι για την πρώτη ημέρα των ελεύθερων μετακινήσεων προς τα υπόλοιπα νησιά οι κρατήσεις επιβατών είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς πολύ κόσμος με εξοχικές κατοικίες σε αυτά περίμενε τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ωστόσο εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το αν κίνηση αυτή θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και τις επόμενες ημέρες.

Έως σήμερα το πρωί του Σαββάτου οι κρατήσεις για το πλοίο «Blue star naxos», που πραγματοποιεί τη Δευτέρα 25/05 από το λιμάνι του Πειραιά, το δρομολόγιο Πάρο-Νάξο-Δονούσα-Αιγιάλη-Αστυπάλαια έφθασαν τις 600 με 170 οχήματα.

Επίσης για το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Διονύσιος Σολωμός» που πραγματοποιεί την ίδια ημέρα από τον Πειραιά το δρομολόγιο για Σέριφο, Σίφνο, Μήλο, Κίμωλο,Φολέγανδρο, Σίκινο, Ιο και Θήρα, είχαν κοπεί έως σήμερα το πρωί 360 εισιτήρια.

Από το λιμάνι της Ραφήνας για το super ferry II με προορισμό Ανδρο,Τήνο, Μύκονο η πληρότητα με το νέο πρωτόκολλο επιβατών έφθανε έως σήμερα το πρωί το 90%.

Οι επιβάτες στα πλοία της ακτοπλοΐας πριν από την επιβίβασή τους, στο πλαίσιο των ειδικών οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19, θα θερμομετρούνται, θα συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο ενώ θα διατηρούν απόσταση 1,5 μέτρου σε όλους τους χώρους κίνησης μέσα στο πλοίο.

Το ερωτηματολόγιο, θα συμπληρώνεται από επιβάτες που πραγματοποιούν ταξίδι διάρκειας μεγαλύτερης των 30 λεπτών. Τα ερωτηματολόγια αυτά μπορούν να προμηθευτούν είτε στα ταξιδιωτικά πρακτορεία, είτε στις ίδιες τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, είτε μπορούν να τα κατεβάσουν από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.ynanp.gr). Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα παραδίδονται από τους επιβάτες κατά την επιβίβαση τους σε μέλη του πληρώματος του πλοίου.

Σε περίπτωση διαπίστωσης επιβατών οι οποίοι, με βάση το ερωτηματολόγιο, είτε παρουσιάζουν συμπτώματα, είτε έχουν εκτεθεί σε ασθενή COVID-19 με κάποιον από τους τρόπους που περιγράφονται σε αυτό τις τελευταίες 14 ημέρες, δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση. Το ερωτηματολόγιο θα τηρείται με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας για δύο μήνες από την ημέρα παραλαβής του σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων(GDPR).

πίσης, στα πλοία υπάρχει ειδική διάταξη για τους επιβάτες στα αεροπορικά καθίσματα, ένα κάθισμα κατειλημμένο και ένα κάθισμα κενό, παρακείμενο, εμπρός και πίσω. Η χρήση κάθε καμπίνας θα επιτρέπεται από ένα άτομο, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες, συγγενείς πρώτου βαθμού.

Εξάλλου, όλοι οι επιβάτες αλλά και το πλήρωμα θα πρέπει να κάνουν χρήση μάσκας.

Σημειώνεται ότι τα πληρώματα των πλοίων της ακτοπλοΐας έχουν ήδη εκπαιδευθεί προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν κρούσμα κορονοϊου σε επιβάτη, ενώ τα πλοία μετά από κάθε δρομολόγιό τους θα απολυμαίνονται.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης ενόψει της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών προς τα νησιά από τη Δευτέρα έχει αναφέρει ότι τα πρωτόκολλα των επιβατών στα πλοία της ακτοπλοΐας που ισχύουν έως τις 15/06 παρακολουθούνται καθημερινά και σε συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες και όταν τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν θα επαναξιολογηθούν.

Για το θέμα αντιμετώπισης τυχόν κρούσματος κορονοϊού σε μικρό νησί ο υπουργός έχει αναφέρει ότι το Λιμενικό Σώμα θα παραλάβει το καλοκαίρι τρία πλωτά ασθενοφόρα και υπάρχει πλάνο παραλαβής τριών ακόμη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο από τα πλωτά ασθενοφόρα που θα παραληφθούν σύντομα, θα βρίσκονται σε νησιά των Κυκλάδων και το ένα στη Ρόδο.