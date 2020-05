Κόσμος

Κορονοϊός: συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο στις ΗΠΑ

Για ακόμη μια μέρα ο αριθμός των θυμάτων από τη φονική πανδημία είναι τετραψήφιος…

Στις ΗΠΑ, τη χώρα που θρηνεί μακράν τα περισσότερα θύματα στον πλανήτη λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, καταγράφηκαν 1.260 επιπλέον θάνατοι εξαιτίας της Covid-19 το τελευταίο εικοσιτετράωρο, κατά την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως το βράδυ της Παρασκευής.

Συνολικά, ο απολογισμός στη χώρα ανέρχεται σε 95.921 θανάτους εξαιτίας της νόσου επί συνόλου περίπου 1,6 εκατομμυρίων κρουσμάτων.

Παρά αυτούς τους υψηλούς αριθμούς, οι 50 αμερικανικές Πολιτείες έχουν ξεκινήσει μια μερική και προοδευτική αποκλιμάκωση των απαγορευτικών μέτρων, διατηρώντας ορισμένους περιορισμούς στις συναθροίσεις προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε χθες τους κυβερνήτες των Πολιτειών να επιτρέψουν να ανοίξουν οι χώροι λατρείας "αμέσως" και απείλησε ότι θα το πράξει ο ίδιος εάν οι αυτοί δεν συμμορφωθούν.

"Θεωρώ ότι οι χώροι λατρείας - όπως οι εκκλησίες, οι συναγωγές και τα τζαμιά - είναι βασικοί χώροι που παρέχουν βασικές υπηρεσίες", είπε σε συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο. "Προτρέπω τους κυβερνήτες να επιτρέψουν να ανοίξουν ξανά αμέσως οι εκκλησίες μας και οι χώροι λατρείας".

Η εταιρεία Hertz κήρυξε πτώχευση στις ΗΠΑ και τον Καναδά

Η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Hertz, η οποία έχει πληγεί σκληρά από τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, το βράδυ την υπαγωγή της στο αμερικανικό καθεστώς χρεοκοπίας, μια διαδικασία που αφορά τις επιχειρήσεις της στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

«Ο αντίκτυπος της Covid-19 στη ζήτηση ταξιδιών ήταν ξαφνικός και δραματικός, επιφέροντας βίαιη πτώση στα έσοδα της εταιρείας και στις μελλοντικές κρατήσεις», αναφέρει ο όμιλος σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η Hertz αναφέρει πως έλαβε «άμεσα μέτρα» δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και των πελατών της. Σταμάτησε εξάλλου «όλες τις μη ουσιώδεις δαπάνες».

«Ωστόσο η αβεβαιότητα παραμένει όσον αφορά την επιστροφή των εσόδων και την πλήρη επαναλειτουργία της αγοράς (...) πράγμα που κατέστησε απαραίτητη τη σημερινή ενέργεια», προσθέτει.

Οι κύριες διεθνείς περιφέρειες, στις οποίες επιχειρεί η Hertz, ιδιαίτερα η Ευρώπη, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, δεν περιλαμβάνονται σ' αυτή τη λεγόμενη διαδικασία του κεφαλαίου 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα.

Στις 21 Απριλίου, η Hertz είχε καταργήσει 10.000 θέσεις εργασίας στη βόρεια Αμερική, δηλαδή το 26,3% του παγκόσμιου δυναμικού της, για να κάνει οικονομίες αντιμέτωπη με τις αβεβαιότητες που δημιουργούνται από την πανδημία του κορονοϊού, η οποία παραλύει την οικονομία.

Η προσφυγή στο άρθρο 11 επιτρέπει σε μια επιχείρηση, που δεν καταφέρνει πλέον να αποπληρώνει το χρέος της, να αναδιαρθρωθεί προστατευμένη από τους πιστωτές.?