Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: στο “μικροσκόπιο” το κινητό της Ιωάννας

Απαντήσεις στις επαφές και τις τελευταίες επικοινωνίες της 34χρονης ψάχνουν οι αστυνομικοί. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε συνεργός. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες.

Eν αναμονή των αποτελεσμάτων από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου της 34χρονης Ιωάννας βρίσκονται συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αφού όλοι περιμένουν να μάθουν την ταυτότητα του προσώπου εκείνου που θέλησε να στιγματίσει για πάντα την όμορφη κοπέλα από την Αμφιλοχία.

Την Παρασκευή υποβλήθηκε σε τρίωρο χειρουργείο, για την αφαίρεση του καμένου δέρματος από το πρόσωπο. Η κατάσταση της υγείας της σε συνδυασμό με το χειρουργείο δεν επέτρεψαν στους αστυνομικούς να την επισκεφθούν στο Θριάσιο για κατάθεση, όμως μίλησαν για λίγο μαζί της τηλεφωνικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 34χρονη δεν έδωσε κάποιο σημαντικό στοιχείο ακόμη, λέγοντας πως δεν γνώριζε το πρόσωπο που της επιτέθηκε, αναφέροντας ότι δεν κατανοεί ποιος και γιατί ήθελε να της κάνει τόσο μεγάλο κακό.

Οι Αρχές σύμφωνα με πληροφορίες θεωρούν πως το κίνητρο είναι προσωπικό, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχει και συνεργός, ο οποίος λειτουργεί ως ο ηθικός αυτουργός.

Οι αστυνομικοί επικεντρώνουν τις έρευνες σε μαρτυρίες και στο υλικό από τις κάμερες στην περιοχή της επίθεσης, αλλά και στο κινητό της 34χρονης, εκτιμώντας ότι μπορεί τα ίχνη του δράστη να βρεθούν μέσα από τις επαφές και τις επικοινωνίες της κοπέλας.