Αθλητικά

Ο Ιγκουαΐν ψηφίζει… Ρίβερ Πλέιτ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αργεντίνος σταρ της Γιουβέντους αποθέωσε την ομάδα του Γκαγιάρδο κι έδωσε τροφή σε σενάρια….

Ο Γκονζάλο Ιγκουαΐν παραδέχθηκε ότι θα ήθελε να τερματίσει την καριέρα του παίζοντας στη Ρίβερ Πλέιτ του Μαρσέλο Γκαγιάρδο, την οποία θεωρεί «πολύ συναρπαστική».

Ο «Πιπίτα» επέστρεψε πρόσφατα στο Τορίνο, αλλά έχει απομείνει μόνο ένα έτος στο συμβόλαιό του με τη Γιουβέντους. Πέρασε την πρώτη φάση της πανδημίας του κορονοϊού στην Αργεντινή, πραγματοποιώντας ακόμη και διαδικτυακό σεμινάριο Ιστού για τους νεαρούς παίκτες της Ρίβερ.

«Η Ρίβερ είναι ένας σύλλογος που μου έδωσε τα πάντα, από το να με αφήσει να εξελιχθώ μέχρι η Ρεάλ Μαδρίτης να με αγοράσει, αλλά τώρα δεν ξέρω τι θα συμβεί. Το κεφάλι μου είναι εδώ (στο Τορίνο)», δήλωσε ο 32χρονος επιθετικός στο TyC Sports.

«Η ομάδα του Γκαγιάρδο είναι πολύ συναρπαστική, έχει ποιότητα, δύναμη, τα πάντα... Είναι σαφές ότι κάποιος που έπαιζε πριν για τη Ρίβερ θα παρακολουθήσει αυτήν την ομάδα, θα φανταστεί τον εαυτό του εκεί και θα πει "πόσο ωραίο". Θα σκεφτόμουν να επιστρέψω εκεί για να αποσυρθώ».

Ο Ιγκουαΐν ξεκίνησε την καριέρα του στο σύλλογο του Μπουένος Άιρες, σημειώνοντας 15 γκολ σε 41 εμφανίσεις προτού ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Ιανουάριο του 2007.

Η Ρίβερ Πλέιτ κατάκτησε το Copa Libertadores το 2018 και ήταν φιναλίστ στον περυσινό τελικό, με αντίπαλο τη Φλαμένγκο.