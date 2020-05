Πολιτισμός

Η Κατερίνα Διδασκάλου στον ΑΝΤ1 για τις “Άγριες Μέλισσες” και το θέατρο (βίντεο)

Η δημοφιλής ηθοποιός μιλά για τις εξελίξεις στην σειρά εποχής, τους περιορισμούς για τους καλλιτέχνες λόγο κορονοϊού και την παράσταση στην οποία έπαιζε για 9 σεζόν.