Βελόπουλος στον ΑΝΤ1: ο Δένδιας πρέπει να φύγει από την Κυβέρνηση (βίντεο)

Επικρίσεις από τον Πρ. της Ελληνικής Λύσης για την τακτική της Κυβέρνησης στον Έβρο. Τι λέει για την Τουρκία, τις αποζημιώσεις των αγροτών και το θέμα με τον τίτλο σπουδών του.