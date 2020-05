Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: συμπλοκή έξω από take away μπαρ (εικόνες)

Ο απηυδισμένος οδηγός, οι οξύθυμοι πελάτες και η επέμβαση μετ’ εμποδίων της Αστυνομίας.

Σε ...υπαίθριο καλοκαιρινό κλαμπ μετατράπηκε μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που λειτουργούσε με ποτά στο χέρι, καθώς θαμώνες που διασκέδαζαν, σχεδόν έκλεισαν το δρόμο και δεν άργησε να προκληθεί ένταση με διερχόμενο οδηγό.

Όταν ο νεαρός με το όχημα του επιχείρησε να περάσει, ένας από τους θαμώνες του επιτέθηκε με μπουνιές και τα αίματα άναψαν .

Ισχυρή αστυνομική δύναμη έφτασε στο σημείο, αλλά οι άνδρες της ομάδας Δίας ήταν σχεδόν αδύνατο να διασχίσουν το δρόμο, από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να πιει το ποτό του.

Κανείς από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο δεν θέλησε να υποβάλει μήνυση. Οι αστυνομικοί έκαναν συστάσεις στους θαμώνες και για τις αποστάσεις που δεν τηρούνταν.

Φωτογραφίες και βίντεο από το Thestival.gr