Κοινωνία

Νεκρός οδηγός σε τροχαίο δυστύχημα

Πως έχασε την ζωή του ο άτυχος άνδρας, νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

(εικόνα αρχείου)

Ένας 47 χρονος άνδρας είναι το θύμα τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί στο Ηράκλειο, στην περιοχή των Γουρνών, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός βγήκε εκτός της πορείας του και καρφώθηκε σε συρματοπλέγματα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο θάνατος του οδηγού ήταν ακαριαίος.?