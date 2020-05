Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή: ποιοι και πως υπάγονται στον β΄ γύρο

Πότε θα ξεκινήσει η επόμενη φάση, με στόχο του ΥΠΟΙΚ την διάθεση 1,4 δις ευρώ.

Τον Ιούνιο θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος της "επιστρεπτέας προκαταβολής" στις επιχειρήσεις, ενώ σημαντικά αυξημένο θα είναι το ποσό που θα διατεθεί μέσω αυτής. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών στόχος είναι κατά τον δεύτερο γύρο της "επιστρεπτέας προκαταβολής" να διατεθεί ποσό τουλάχιστον 1,4 δισ. ευρώ και σε διευρυμένο αριθμό δικαιούχων, αφού μέσω των αλλαγών που εξετάζονται να γίνουν θα δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους να υποβάλλουν αίτηση.

Στην πρώτη φάση της "επιστρεπτέας προκαταβολής" 53.351 δικαιούχοι οριστικοποίησαν την αίτηση για την χορήγηση του δανείου. Από αυτούς οι 47.532 δικαιούχοι έχουν ήδη δει στον τραπεζικό τους λογαριασμό τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής, μετά και την καταβολή χθές 235,4 εκατ. ευρώ σε 13.474 δικαιούχους.

Συνολικά έχουν διατεθεί έως τώρα 468,7 εκατ. ευρώ, ενώ τις επόμενες ημέρες θα πληρωθούν και οι υπόλοιπες 5.819 επιχειρήσεις δικαιούχοι. Εκτιμάται ότι από το 1 δισ. ευρώ που προβλεπόταν να καταβληθεί στον πρώτο γύρο της "επιστρεπτέας προκαταβολής" θα περισσέψουν περίπου 400 εκατ. ευρώ. Αυτά θα προστεθούν στον δεύτερο κύκλο του χρηματοδοτικού σχήματος, ο οποίος θα ανοίξει τον Ιούνιο. Έτσι, το διαθέσιμο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής του Ιουνίου θα ανέλθει περίπου στο 1,4 δισ. ευρώ και θα αφορά μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία από τον Μάρτιο και μετά. «Το αδιάθετο υπόλοιπο της πρώτης φάσης θα προστεθεί στη δεύτερη φάση, ώστε το συνολικό ποσό που θα έχει χορηγηθεί, μέχρι τέλος Ιουνίου, να διαμορφωθεί στα 2 δισ. ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι στο νέο κύκλο θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσες επιχειρήσεις εντάχθηκαν στην πρώτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής και έχουν ήδη λάβει το κρατικό χαμηλότοκο δάνειο.

Σε ότι αφορά τα κριτήρια ένταξης, στον πρώτο γύρο, υιοθετήθηκε ως κριτήριο η μεταβολή των εσόδων κατά τον μήνα Μάρτιο συγκριτικά με τους αντίστοιχους μήνες των τριών τελευταίων ετών (ή κατά το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους των τριών τελευταίων ετών για τις εταιρείες με απλογραφικά βιβλία). Στον δεύτερο γύρο, θα ληφθούν υπόψη και τα στοιχεία για τον Απρίλιο και ενδεχομένως για τον Μάιο.

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν το χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής υποχρεούνται να διατηρήσουν έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 30ή Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος «Εργάνη».?