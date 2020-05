Οικονομία

“Ασφαλείς” τουρίστες από 8 χώρες ψάχνει η Ελλάδα

Πως εξελίσσεται η προσπάθεια για δημιουργία διαύλων για προσέλκυση επισκεπτών από ασφαλείς περιοχές.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δράσεις του υπουργείου Τουρισμού μετά και τις πρόσφατες ανακοινώσεις για την επανεκκίνηση της τουριστικής βιομηχανίας και ήδη ο αρμόδιος υπουργός Χάρης Θεοχάρης τρέχει τις διπλωματικές επαφές με 7-8 χώρες προκειμένου αυτές να αποτελέσουν για εφέτος τις αγορές που θα τροφοδοτήσουν την Ελλάδα με επισκέπτες, στα νέα δεδομένα που επιτάσσει η εποχή του κορονοϊού.

Από το βήμα της Βουλής αργά το βράδυ, όπου πλέον το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο “ Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη” πήρε το δρόμο της ψήφισης του, ο κ. Θεοχάρης στάθηκε στη σημασία των διακρατικών επαφών και συμφωνιών που θα προκύψουν μετά και εστιάζοντας στα υγειονομικά πρωτόκολλα που σήμερα δημοσιοποιήθηκαν. Ανάφερε ότι οι υγειονομικές διαδικασίες που περιγράφονται βοηθούν στο "απόθεμα εμπιστοσύνης", ώστε να επανεκκινήσει με ασφάλεια η οικονομική τουριστική δραστηριότητα. Στο μεταξύ τα υγειονομικά πρωτόκολλα χαρακτηρίζονται αναλυτικά, εφαρμόσιμα και αποτελεσματικά, όπως ειπώθηκε από το κυβερνητικό επιτελείο.

Στην παρέμβαση του ο κ. Θεοχάρης επεσήμανε ότι τώρα είναι η ώρα για συνεργασίες, με περιφέρειες, με ιδιώτες και γενικότερα με τους εμπλεκόμενους με τα τουριστικά πράγματα. Απαντώντας στην κριτική που δέχτηκε για την συνεργασία του ΕΟΤ με την Marketing Greece, σημείωσε ότι η εταιρία του ΣΕΤΕ, δεν είναι μια ιδιωτική εταιρία, αλλά μια εταιρία που ανήκει σε έναν συλλογικό φορέα και δεν ανταγωνίζεται άλλες ιδιωτικές εταιρίες. Την ίδια στιγμή προσέθεσε ο κ. υπουργός ότι η αντίστοιχη MG της Ισπανίας ή της Γαλλίας χρηματοδοτείται απευθείας από το κράτος, κάτι που δεν ισχύει στα ελληνικά δεδομένα.?