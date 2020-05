Πολιτική

Τρισάγιο για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στα Χανιά (εικόνες)

Συγκίνηση στην τελετή, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και άλλων μελών της οικογένειας του αείμνηστου Πρωθυπουργού.

Μνημόσυνο και τρισάγιο στη μνήμη του πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που έφυγε από τη ζωή πριν τρία χρόνια, τελέστηκε σήμερα στο κοιμητήριο του Αργουλιδέ Ακρωτηρίου, όπου βρίσκεται και ο τάφος της οικογένειας.

Το τρισάγιο τελέστη σε στενό οικογενειακό κύκλο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της συζύγου του Μαρέβα και του γιου του Κωνσταντίνου καθώς και της αδελφής του Πρωθυπουργού, Ντόρας Μπακογιάννη.

Παρέστησαν επίσης ο πρώην βουλευτής Στέλιος Νικηφοράκης, ο ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου και ο πρώην στενός συνεργάτης του εκλιπόντος Μανούσος Γρυλλάκης.

Χθες, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Μονή Αγίας Τριάδας, στα Χανιά.

Πηγή: flashnews.gr