Επιχείρηση “IRINI”: “πράσινο φως” κι από τη Μάλτα

Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην πολυεθνική επιχείρηση η οποία φιλοδοξεί να συμβάλει στις προσπάθειες ειρήνευσης στη Λιβύη.

Η Μάλτα ήρε τελικά τις επιφυλάξεις της ως προς την οριστικοποίηση του ορισμού των επιχειρησιακών διοικητών της αποστολής, όπου κατά το Α’ 6μηνο τα καθήκοντα αυτά θα τα επιτελέσει Ιταλός αξιωματικός, ενώ κατά το Β’ 6μηνο Έλληνας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Όπως κάνουν γνωστό, είχε προηγηθεί σειρά επαφών του Νίκου Δένδια με τον ομόλογό του της Μάλτας, Εβαρίστ Μπαρτόλο (Evarist Bart). Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών είχε συναφή τηλεφωνική επικοινωνία και με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, εστιάζοντας σε πτυχές της ανάπτυξης της επιχείρησης IRINI, όπως αναφέρεται.

Οι ίδιες διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η σύσταση και ενεργοποίηση της συγκεκριμένης επιχείρησης αποτέλεσαν εξ αρχής υψηλή προτεραιότητα της ευρωπαϊκής και της ελληνικής διπλωματίας, η οποία διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον της για της εξελίξεις στην περιοχή, συμβάλλοντας ενεργά στην περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη και δημιουργώντας έτσι γόνιμες συνέργειες με την πλειονότητα των κρατών του άμεσου περίγυρού της.

Περαιτέρω, επισημαίνουν ότι η επιχείρηση IRINI θα εδραιώσει μια ευρωπαϊκή παρουσία σε μια εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή στην άμεση γειτονιά της Ελλάδας, δημιουργώντας έτσι προϋποθέσεις για αποτελεσματικότερες κοινές ευρωπαϊκές δράσεις.

Πρωτίστως, όμως όπως υπογραμμίζουν, η IRINI, ως άλλωστε προκύπτει και από το ελληνικό της όνομα, θα συμβάλλει στις προσπάθειες ειρήνευσης στην Λιβύη, έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές. αυτό αποτελεί σημείο-κλειδί για να παύσει να τροφοδοτείται η κρίση στη χώρα και να επέλθουν σταδιακά συνθήκες δυνάμενες να οδηγήσουν σε μια πολιτική λύση και κατ’ επέκταση στην ειρήνη στην περιοχή. Αυτό αποτέλεσε άλλωστε, όπως γνωστοποιείται, εκ των αντικειμένων της συνομιλίας του Ν. Δένδια με τον Πρόεδρο της διεθνώς αναγνωρισμένης Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβυής, Αγκίλα Σάλεχ Ίσα (Aguila Saleh Eissa), την περασμένη Πέμπτη. Δευτερεύουσες, αλλά πάντα προτεραιότητες, όπως προσθέτουν, αποτελούν η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, καθώς και των δικτύων παράνομης διακίνησης ανθρώπων από τη Λιβύη.

Τέλος, οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η αποστολή IRINI θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο που θα επιτρέψει στην ΕΕ να υπογραμμίσει την ενεργό δράση της σε ζητήματα που επηρεάζουν την ασφάλεια και σταθερότητα και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη στην άμεση περιφέρειά της, αναβαθμίζοντας έτσι το γεωπολιτικό αποτύπωμά της.

Στην επιχείρηση IRINI ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή με ναυτικά ή/και αεροπορικά μέσα η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, πέραν βεβαίως από τη χώρα μας.