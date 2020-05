Πολιτική

Ο Έβρος, η τουρκική πρόκληση και η πολιτική κόντρα

Αντεπίθεση Δένδια στην αντιπολίτευση, με αναφορές σε fake news. Τι λένε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Απομάκρυνση του ΥΠΕΞ ζητά ο Βελόπουλος. Διάβημα στην Τουρκία και από την Γερμανία.

«Με αφορμή διασπορά πρόσφατων fake news, τονίζεται ότι καμία ξένη δύναμη δεν βρίσκεται σε Ελληνικό έδαφος. Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ξέρει να υπερασπίζεται τα σύνορα Ελλάδας και Ευρώπης και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΞ που εξεδόθη το πρωί του Σαββάτου.

Έχει προηγηθεί ένας πυρετός διπλωματικών διεργασιών, με διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα και μια έντονη αντιπαράθεση του Υπ. Εξωτερικών με την αντιπολίτευση.

Το διάβημα

Σε διάβημα προς την τουρκική πλευρά προχώρησε η Αθήνα, κατόπιν εντολής του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει σε σημείο του νοτίου Έβρου με αφορμή την αλλαγή της κοίτης του ποταμού, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Το θέμα προέκυψε τις προηγούμενες εβδομάδες στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στον Έβρο, με αφορμή την παρουσίαση ενός τμήματος ελληνικού εδάφους ως τουρκικού.

Πιο συγκεκριμένα, στον Νότιο Έβρο, στη θέση Μελισσοκομείο, η οποία βρίσκεται σε ένα σημείο το οποίο πλημμυρίζει κάθε χρόνο μετά το φθινόπωρο και με βάση τους χάρτες του 1923 ανήκει στην Ελλάδα, βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες μέλη της τουρκικής στρατοχωροφυλακής και των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας.

Η διαφορά δεν είναι καινούρια και έχει να κάνει με την αλλαγή λόγω της εποχής της κοίτης του ποταμού Έβρου. Η κοίτη έχει μετακινηθεί, με αποτέλεσμα στη θέση της να βρίσκεται πλέον ένα έλος, το οποίο το καλοκαίρι ξεραίνεται και τον χειμώνα πλημμυρίζει δημιουργώντας εκεί μια νησίδα. Αυτή τη μεταφορά της κοίτης εκμεταλλεύεται η Τουρκία προκειμένου να διεκδικήσει μια περιοχή η οποία φθάνει τα περίπου 16 στρέμματα.

Η πολιτική κόντρα και τα “fake news”

Να ενημερώσει άμεσα η κυβέρνηση τα πολιτικά κόμματα για τις αυθαίρετες, επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας που συνεχίζονται εδώ και δύο μέρες στη μεθοριακή περιοχή του Έβρου και για τις πρωτοβουλίες τις οποίες θα αναλάβει, ζητούν με κοινή δήλωσή τους οι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, Εθνικής Άμυνας Θοδωρής Δρίτσας και Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος.

Στην δήλωσή τους αναφέρουν: “Χθες ο υπουργός Εξωτερικών υποβάθμισε το θέμα τονίζοντας ότι δεν προτίθεται να δημιουργήσει ένταση για ζήτημα που μπορεί να λυθεί από μια κοινή επιτροπή” και ακολούθως ρωτούν τον υπουργό: “Θεωρεί ότι δεν είναι η Τουρκία που δημιούργησε την ένταση; Θεωρεί ότι θα έπρεπε η αρμόδια επιτροπή να είχε συγκληθεί πριν προβεί σε ενέργειες στην περιοχή η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού; Ποια είναι η θέση του υπουργείου Άμυνας για το θέμα;”.

Κλείνοντας υπογραμμίζουν ότι τα θέματα αυτά απαιτούν γνώση, ψυχραιμία, σύνεση και αποφασιστικότητα και προειδοποιούν ότι “ έλλειψη στρατηγικής και το διπλωματικό κενό που αναδεικνύεται σε σχέση με την Τουρκία, εγκυμονεί εμφανείς κινδύνους για τον τόπο”.

Η απάντηση Δένδια

Απαντώντας, το ΥΠΕΞ σε ανακοίνωση του αναφέρει «Τα ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σοβαρότητα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στη ραδιοφωνική του συνέντευξη, η οποία δεν έγινε την Πέμπτη 21/5, αλλά την Τετάρτη 20/5, αναφέρθηκε όχι στο ποια ήταν, αλλά στο ποια θα έπρεπε να ήταν η στάση της Τουρκίας, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: «Διότι ξέρετε, οι δίαυλοι, μπορεί να υπάρχουν, αλλά πρέπει κι από την άλλη πλευρά να υπάρχει καλή θέληση ν’ ακούσουν αυτά που θέλουμε να τους πούμε».

Στην πραγματικότητα επίσης, ουδείς υποβάθμισε το ζήτημα στον Έβρο. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Θεμιστοκλής Δεμίρης, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και με βάση την καταγραφή των συμβάντων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από σειρά επαφών όλες τις προηγούμενες ημέρες, προέβη και σε ρηματική διακοίνωση προς τον πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα, κ. Burak Ozugergin, σχετικά με την πρόσφατη κίνηση περιορισμένου αριθμού Τούρκων πολιτών και στρατιωτικών, οι οποίοι πραγματοποίησαν μετρήσεις στην περιοχή των Φερρών.

Σε ρηματική διακοίνωση προέβη ακόμη, μετά από σχετική εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα Μιχάλης Διάμεσης, στην οποία αναφέρεται ότι η κατασκευή του φράκτη στον Έβρο γίνεται επί ελληνικού εδάφους, ως απάντηση σε προηγούμενη τουρκική ρηματική διακοίνωση, με παντελώς ανυπόστατους ισχυρισμούς. Κατόπιν των ανωτέρω, το μόνο ερώτημα που παραμένει είναι αν οι Τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν με τα fake news του κ. Βελόπουλου και των ακροδεξιών sites. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να πορεύεται, χωρίς μεγαλοστομίες και υστερικές κραυγές, στον δρόμο της αποφασιστικής υπεράσπισης της χώρας, όπως έπραξε πρόσφατα, κατά την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία, και πάλι στον Έβρο».

Σε δήλωση του, ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Λοβέρδος αναφέρει «Να μας απαντήσει η Κυβέρνηση «για πόσες δεκάδες μέτρα» υπάρχει ζήτημα στον Έβρο;

Επαναλαμβάνουμε: Το απόσπασμα της συνέντευξης στην ΕΡΑ του Υπουργού Εξωτερικών για την κατάσταση στον Έβρο αποδίδει με σαφείς όρους είτε αφέλεια, είτε ευκολία προσαρμογής στις πολιτικές της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν αποτελούν έκφραση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος είχε αντιπαράθεση με τους Νίκο Ρωμανό από την ΝΔ και Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι «είναι προφανές ότι η Τουρκία παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και τις διμερείς συμφωνίες. Και συνεχίζει στο δρόμο της επιθετικότητας. Αυτό όμως, δεν σημαίνει πως οποιοδήποτε Έλληνας υπουργός, μπορεί να κάνει δηλώσεις που δεν είναι όσο προσεκτικές χρειάζεται. Δεν μπορεί να μιλάνε για λίγα μέτρα, αυτό δημιουργεί πρόβλημα στον τρόπο με τον όποιο κινείται η χώρα . Άραγε, «για πόσες δεκάδες μέτρα» υπάρχει ζήτημα στον Έβρο;»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ζήτησε την απομάκρυνση του Νίκου Δένδια από την Κυβέρνηση, ενώ απαντώντας στην τελευταία ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωση της, «Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, όταν καταλαμβάνεται ελληνικό έδαφος, η απάντηση είναι μία: Ελληνική ανακατάληψη τώρα, χωρίς υπεκφυγές και δικαιολογίες! Σας το είπαμε από χθες που συνέβη το γεγονός, το αμφισβητήσατε, αλλά δυστυχώς είπατε –πάλι- ψέμματα! Η μόνη λύση για να μην αποδειχθούν συνένοχοι Νέα Δημοκρατία και Πρωθυπουργός είναι να παραιτηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών!».

Σε ανάρτηση του στο Twitter, o Νίκος Δένδιας αναφέρει «είναι ντροπή να υιοθετεί κάποιος fake news και να ισχυρίζεται ότι έχει καταληφθεί έδαφος της χώρας του από ξένη δύναμη. Η γελοιότητα συμπορεύεται με την ανευθυνότητα».

Σε δήλωση του, ο εκπρόσωπος του ΜέΡΑ 25 Μιχάλης Κριθαρίδης, αναφέρει ότι η κυβέρνηση «αφού βάφτισε "εισβολή" την προσπάθεια κατατρεγμένων να περάσουν στην Ευρώπη στέλνοντας στρατό-αστυνομία να υψώσουν φράχτες, υποδεχόμενη υψηλόβαθμο κλιμάκιο του διευθυντηρίου των Βρυξελλών και συνοδεύοντας μέχρι και την ΠτΔ το Πάσχα, τώρα με την καταπάτηση ελληνικού εδάφους από το καθεστώς του κ. Ερντογάν παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο».

Αναφερόμενος στον υπουργό Εξωτερικών ο κ. Κριθαρίδης λέει ότι «προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα μιλώντας για λίγες "δεκάδες μέτρα" και όχι για τα 16 στρέμματα στα οποία έχουν εγκατασταθεί κανονικότατα οι τουρκικές δυνάμεις, στη συνέχεια προσπάθησε να φιμώσει και τον τύπο για το ζήτημα "δεν αξίζει ούτε μονόστηλο σε εφημερίδα", ενώ τέλος μετά από προφανή κυβίστηση το Υπουργείο προέβη σε διάβημα!».

«Είναι βλέπετε και η εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης όπως ακριβώς και η οικονομική, πυγμή έναντι των αδυνάμων, υποχωρητικότητα έναντι των ισχυρών, στο ίδιο έργο θεατές» καταλήγει στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΜέΡΑ 25. ?

Διαμαρτυρία του Βερολίνου στην Άγκυρα για πυροβολισμούς κατά ανδρών της Frontex

Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε πρόσφατα το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, για το περιστατικό που σημειώθηκε τον Απρίλιο στον Έβρο, όταν Τούρκοι στρατιώτες πυροβόλησαν προς την κατεύθυνση περιπόλου της FRONTEX, στην οποία συμμετείχαν Έλληνες και Γερμανοί. Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel, «η γερμανική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε στην Τουρκία για το περιστατικό, ενώ η ηγεσία του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών επέκρινε το γεγονός στον πρέσβη της Τουρκίας στο Βερολίνο και ζήτησε διευκρινίσεις».

Η Frontex εν τω μεταξύ, συνεχίζει το δημοσίευμα, έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας της, ενώ τα στελέχη της έχουν λάβει εντολή να φορούν πιο συχνά αλεξίσφαιρα γιλέκα κατά τις περιπολίες τους. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Spiegel από άνδρες των ελληνικών δυνάμεων ασφαλείας, υπήρξαν έκτοτε τουλάχιστον τέσσερα ακόμη παρόμοια περιστατικά. Σε μία περίπτωση, Τούρκοι στρατιώτες πυροβόλησαν από σκάφος στον αέρα προκειμένου να εκφοβίσουν την απέναντι πλευρά, αναφέρεται.

Το δημοσίευμα σημειώνει ακόμη ότι η Frontex θέλει να συνεχίσει την αποστολή της στην Ελλάδα τουλάχιστον έως τις 6 Ιουνίου, πιθανόν και μετά, ενώ καταλήγει επικαλούμενο εσωτερικό έγγραφο της Europol, στο οποίο εκφράζεται η ανησυχία ότι θα υπάρξουν «περαιτέρω προσπάθειες (της τουρκικής κυβέρνησης) να οδηγήσουν πρόσφυγες προς τα ελληνικά σύνορα».