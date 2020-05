Κόσμος

Κορονοϊός: νέο θλιβερό ρεκόρ θανάτων στο Μεξικό

Η πανδημία «καλπάζει» στο Μεξικό. Αυξάνεται δραματικά ο κατάλογος των θυμάτων.

Το Μεξικό κατέγραψε χθες ρεκόρ θανάτων εξαιτίας του νέου κορονοϊού μέσα σε μια μόνο μέρα, με 479 νέα θύματα και με 2.960 επιπλέον κρούσματα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Οι αρχές έχουν πλέον καταγράψει συνολικά 62.527 κρούσματα της Covid-19 και 6.989 θανάτους, μετά τον εντοπισμό των πρώτων μολύνσεων στο Μεξικό στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η προηγούμενη κορύφωση ημερήσιων θανάτων ήταν στις 20 Μαΐου, όταν οι αρχές ανακοίνωσαν 424 θανάτους.