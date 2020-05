Κοινωνία

“Νοικοκυρές” έκρυβαν σε… στεγνωτήρια ρούχων δεκάδες κιλά χασίς! (εικόνες)

Που και πως συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ασφάλειας, οι γυναικες, οι οποίες κατηγορούνται για εμπόριο ναρκωτικών.



Συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, δύο Ελληνίδες για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκαν οι 2 γυναίκες και σε οικόπεδο που χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν κρυμμένα μέσα σε κάδους στεγνωτηρίων ρούχων 21 δέματα με κάνναβη συνολικού βάρους 20 κιλών και 434 γραμμαρίων, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ,

• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και

• 3 κινητά τηλέφωνα.

Επίσης κατασχέθηκε και ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Οι συλληφθείσες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, είναι πλέον αντιμέτωπες με την Δικαιοσύνη.