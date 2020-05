Αθλητικά

Φέντερερ: δεν έχω διάθεση και κίνητρο για να προπονηθώ

Ο «Βασιλιάς» δεν έδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασμό για την επιστροφή στα γήπεδα, χωρίς θεατές.

Ο Ρότζερ Φέντερερ παραδέχθηκε ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την πανδημία του κορονοϊού και τα lockdown, τον έκανε να χάσει το κίνητρο για προπόνηση.

Μιλώντας στο Globoesporte και τον Γκουστάβο Κουέρτεν, ο Ελβετός θρύλος του τένις αποκάλυψε ότι «προς το παρόν δεν προπονούμαι και δεν βλέπω κανένα λόγο να το κάνω. Είμαι χαρούμενος με το σώμα μου και νομίζω ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν για να επιστρέψουμε στους αγώνες».

Για να προσθέσει, «Τώρα δεν μου λείπει το τένις. Όταν η επιστροφή θα είναι κοντά και θα έχω έναν στόχο για να προπονηθώ, θα βρω σούπερ κίνητρο».

«Από τότε που χειρουργήθηκα, το 2016, δεν ήμουν ποτέ στο σπίτι για πέντε συνεχείς εβδομάδες» συνέχισε ο Φέντερερ, που εξαιτίας της πανδημίας είδε να γίνονται «καπνός» οι στόχοι της χρονιάς: το τουρνουά Wimbledon και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο.

Μιλώντας για την πιθανότητα τουρνουά πίσω από κλειστές πόρτες, ο «Βασιλιάς» δεν φάνηκε πολύ ενθουσιώδης, «Δεν μπορώ να φανταστώ να παίζω σε ένα άδειο γήπεδο κι ελπίζω ότι δεν θα συμβεί. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε για να παίξουμε στις καλύτερες συνθήκες, με τουλάχιστον τους μισούς θεατές στις εξέδρες. Θα ήταν πολύ δύσκολο για μένα να παίξω ένα μεγάλο τουρνουά κεκλεισμένων των θυρών».