Αθλητικά

“Θρύλος” του ΝΒΑ προσβλήθηκε από κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας από μεγαλύτερους σέντερ που πέρασαν από τα γήπεδα του ΝΒΑ ανακοίνωσε ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ο μεγάλος Πάτρικ Γιούιν των Νιου Γιορκ Νικς δήλωσε ότι έχει βρεθεί θετικός στον COVID-19. Ο 57χρονος παλαίμαχος σέντερ, ο οποίος έπαιξε 17 χρόνια στο NBA και είναι επί του παρόντος προπονητής της ομάδας μπάσκετ ανδρών του Πανεπιστημίου Georgetown, δήλωσε ότι ήθελε να μοιραστεί τη διάγνωσή του δημόσια για να τονίσει ότι ο ιός μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε.

«Θέλω να μοιραστώ ότι βρέθηκα θετικός στον COVID-19», έγραψε ο Γιούιν στο Twitter. «Αυτός ο ιός είναι σοβαρός και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ελαφρά. Θέλω να ενθαρρύνω όλους να παραμείνουν ασφαλείς και να φροντίσετε τον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα».

Το Georgetown ανακοίνωσε ότι ο Γιούιν βρίσκεται υπό φροντίδα και απομονωμένος σε τοπικό νοσοκομείο, ενώ πρόσθεσε ότι είναι το μόνο μέλος του ανδρικού προγράμματος μπάσκετ του Georgetown που έχει δώσει θετικό δείγμα στον έλεγχο για τον ιό.