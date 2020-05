Κοινωνία

Πυροβόλησαν επιχειρηματία μέσα στο γραφείο του

Ο επιχειρηματίας είχε ραντεβού με άτομο, το οποίο όμως συνοδευόταν από μπράβο…

Απόπειρα ανθρωποκτονίας συνέβη νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, εναντίον 48χρονου επιχειρηματία στα Λεχαινά.

Όπως καταγγέλλει ο παθών, η απόπειρα έγινε από μπράβο ατόμου με τον οποίον είχε ραντεβού.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, ο επιχειρηματίας πυροβολήθηκε από τον δράστη της απόπειρας ο οποίος συνόδευε το άτομο με το οποίο είχε ραντεβού, ενώ έξω από την πύλη της επιχείρησης τους περίμεναν ακόμη δυο άντρες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας και του Α.Τ. Λεχαινών.

Στο γραφείο του επιχειρηματία βρέθηκε ένας κάλυκας από το πιστόλι του δράστη.

Και τα 4 άτομα έφυγαν μετά το συμβάν και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.