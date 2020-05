Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: η 34χρονη “έδειξε” τη γυναίκα με τα μαύρα

Ανατροπή στην υπόθεση μετά τη συνομιλία του θύματος με τον δικηγόρο της.

Νέα δεδομένα στην υπόθεση της άτυχης κοπέλας που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι, προκύπτουν από τα όσα δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος της, Απόστολος Λύτρας, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο η πράξη αυτή να συνδέεται με ερωτική αντιζηλία.

Ο κ. Λύτρας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αποκάλυψε ότι στη συνομιλία που είχε με την Ιωάννα, εκείνη εμφανίστηκε κατηγορηματική ότι δεν τίθεται θέμα ερωτικής αντιζηλίας και το ίδιο επιβεβαίωσε και στην κατάθεση της στην Αστυνομία.

Το πρωί του Σαββάτου, ή άτυχη γυναίκα ζήτησε να δει τον δικηγόρο της και του είπε ότι έκανε συνδυαστικές σκέψεις «δείχνοντας» προς την κατεύθυνση που πρέπει να γίνουν οι έρευνες.

Η Ιωάννα εστίασε στο σημείο ότι η γυναίκα που της έριξε το οξύ, ήξερε πολύ καλά τον χώρο όπου έγινε η επίθεση, δηλαδή την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία εργάζεται.

«Η Ιωάννα θεωρεί ότι όποιος έκανε την επίθεση γνώριζε πρόσωπα και καταστάσεις μέσα στην εταιρεία» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λύτρας, σημειώνοντας ότι αυτό που έγινε «δείχνει εμμονή που μπορεί να μη σχετίζεται με πραγματικά γεγονότα».

Ο δικηγόρος της ζήτησε από την 34χρονη να ενημερώσει αμέσως την αστυνομία, γιατί πλέον μιλάμε για ένα διαφορετικό σενάριο, σε σχέση με όσα διακινούνταν μέχρι στιγμής.