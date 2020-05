Κοινωνία

Φυλακές Νιγρίτας: Κελιά “σουίτες” με κλιματιστικά και μπάρμπεκιου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Έφοδος" της Αστυνομίας στα κελιά των φυλακών Νιγρίτας. Τι εντόπισαν οι Αρχές.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας Σερρών, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κελιά, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και υπαίθριους χώρους του Καταστήματος Κράτησης, ενώ διενεργήθηκαν και σωματικές έρευνες σε 62 κρατουμένους.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα, όπως :

22 κινητά τηλέφωνα

πλήθος φορτιστών και ακουστικών,

10 ξύλινες και μεταλλικές ράβδοι,

10 μαχαίρια και μεταλλικές λάμες,

συσκευές αποθήκευσης αρχείων (usb),

ποσότητες κάνναβης και ναρκωτικά χάπια,

252,55 ευρώ και ψαλίδι,

αυτοσχέδιο αποστακτήριο,

συσκευασίες με ουσίες, αγνώστου σύστασης, και

ναργιλές και πακέτα τσιγάρων.

Βρέθηκε ακόμα, σε μία από τις πτέρυγες, μεγάλος αριθμός ειδών, για τα οποία διενεργείται πειθαρχική έρευνα σχετικά με την προέλευση και την εισαγωγή τους στο Κατάστημα Κράτησης όπως, ψυγεία και καταψύκτες, επιδαπέδιο κλιματιστικό, τηλεοράσεις, μπάρμπεκιου με κάρβουνα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ηλεκτρική κουζίνα, φούρνος μικροκυμάτων, κ.λπ.) οικιακός εξοπλισμός και είδη κουζίνας, γυάλινη πρόσοψη τζακιού, μπουκάλια με οινοπνευματώδη, δοχεία με συμπληρώματα εκγύμνασης κ.λπ. αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 30 κρατούμενοι, 13 Έλληνες και 17 αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που σχετίζονται - κατά περίπτωση- με τα ναρκωτικά, τα όπλα, την προμήθεια κινητού τηλεφώνου και για αντίσταση κατά των αστυνομικών.

Την επιχείρηση συντόνισε ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, ενώ στις έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού, συμμετείχαν (83) αστυνομικοί κυρίως από Υπηρεσίες Ασφάλειας και Δίωξης Ναρκωτικών της Θεσσαλονίκης, των Σερρών, του Κιλκίς, της Χαλκιδικής καθώς και ομάδα της Ε.Κ.Α.Μ., ενώ χρησιμοποιήθηκαν και 6 αστυνομικοί σκύλοι.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης