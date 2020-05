Κόσμος

Πακιστάν: Εντοπίσθηκαν τα “μαύρα κουτιά” του μοιραίου αεροσκάφους Α320

Το αεροσκάφος συνετρίβη ενώ εκτελούσε την πτήση από Λαχόρη προς Καράτσι…

Τα “μαύρα κουτιά” της μοιραίας πτήσης των Πακιστανικών Αερογραμμών που συνετρίβη, την Παρασκευή, σε κατοικημένη περιοχή στο Καράτσι εντόπισαν οι αρχές, την ώρα που μεγαλώνει ο θλιβερός απολογισμός, με τον αριθμό των θυμάτων να φθάνουν πλέον τα 97.

Μεταξύ των επιβαινόντων -91 επιβάτες και οκταμελές πλήρωμα- υπήρξαν δύο επιζήσαντες, ενώ προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα μεταξύ των κατοίκων στην πυκνοκατοικημένη περιοχή στην οποία συνετρίβη χθες το αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος Α320 εκτελούσε την πτήση ΡΚ 8303 από Λαχόρη προς Καράτσι. Οι πιλότοι ανέφεραν μηχανική βλάβη στους κινητήρες και επιχείρησαν και δεύτερη προσπάθεια προσγείωσης, στη διάρκεια της οποίας το αεροσκάφος κατέπεσε στην περιοχή του Καράτσι.

«Τα μαύρα κουτιά- o καταγραφέας δεδομένων της πτήσης και ο καταγραφέας συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης- βρέθηκαν αργά χθες το βράδυ και τα παραδώσαμε στην επιτροπή ερευνών», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Πακιστανικών Αερογραμμών(PIA), Αμπντουλάχ Χαν.