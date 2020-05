Κοινωνία

Κορονοϊός: Ανοίγουν ΚΔΑΠ και Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Οι ημερομηνίες, τα μέτρα και οι όροι επαναλειτουργίας, όπως περιγράφονται σε εγκύκλιο της Δόμνας Μιχαηλίδου.

Επιτρέπεται, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου, η επαναλειτουργία των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Δ.Η.Φ.), καθώς και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π./Κ.Δ.Α.Π.-ΜεΑ), των οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί, με απόφαση της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου, για λόγους δημόσιας υγείας και περιορισμού της μετάδοσης του ιού covid-19 σε ευπαθείς ομάδες.

Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο της κ. Μιχαηλίδου, περιγράφονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας των δομών αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των φιλοξενουμένων και του προσωπικού. Οι προδιαγραφές που ορίζονται και οι οποίες συντάχθηκαν, κατόπιν σειράς συνεδριάσεων με την ειδική επιτροπή λοιμοξιολόγων, εστιάζουν σε θέματα που αφορούν στη συμμετοχή και μεταφορά ωφελουμένων, στην προσέλευση και οργάνωση των προγραμμάτων και στα μέτρα υγιεινής και προστασίας, που θα πρέπει να τηρούνται. Δομές που θα επαναλειτουργήσουν από την επόμενη εβδομάδα και έπειτα, θα πρέπει να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους, το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων και του προσωπικού τους, βάσει των χαρακτηριστικών τους, ώστε να τηρούνται τα κριτήρια, που ορίζει το υπουργείο.

Να σημειωθεί ότι η εγκύκλιος ορίζει, μεταξύ άλλων, την εκ περιτροπής προσέλευση των ωφελουμένων στις δομές, μείωση της διάρκειας του ημερήσιου ωραρίου και δημιουργία μικρότερων τμημάτων, καθώς και τον περιορισμό των παρόντων ωφελουμένων στο 50% της δυναμικότητας των δομών, προκειμένου να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και να επιτευχθεί η εκ περιτροπής χρήση των χώρων.

Σχετικά με την επαναλειτουργία των δομών αυτών, η υφυπουργός Εργασίας δήλωσε: «Με γνώμονα τα πορίσματα και με προσεκτικό σχεδιασμό, καταφέραμε να θωρακίσουμε τις δομές που εξυπηρετούν ευάλωτους συμπολίτες μας. Κατά συνέπεια, μπορούμε να μιλάμε σήμερα για μηδενικούς θανάτους σε δημόσιες προνοιακές δομές. Έχοντας πετύχει τον πρωταρχικό μας αυτό στόχο και με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία, προχωράμε στο άνοιγμα προνοιακών δομών, που υποστηρίζουν παιδιά, άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους».