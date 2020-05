Κόσμος

Κορονοϊός – Ισπανία: Πότε ανοίγει ξανά για τους τουρίστες

Η χώρα αίρει σταδιακά τα δρακόντεια μέτρα καραντίνας. Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Οι ξένοι τουρίστες θα μπορούν να επισκεφθούν και πάλι την Ισπανία από τον Ιούλιο, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Η χώρα αίρει σταδιακά τα δρακόντεια μέτρα καραντίνας που είχαν επιβληθεί από τα μέσα Μαρτίου, όταν μεταξύ άλλων είχαν κλείσει και τα σύνορα προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού.

«Σας ανακοινώνω ότι από τον Ιούλιο θα ξαναρχίσει η είσοδος ξένων τουριστών στην Ισπανία, με συνθήκες ασφαλείας», είπε ο Ισπανός πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Εν τω μεταεξύ, χιλιάδες αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, που προκαλούσαν εκκωφαντικό θόρυβο με τις κόρνες τους, «παρέλασαν» σήμερα στους δρόμους της Μαδρίτης, στο πλαίσιο της πανεθνικής κινητοποίησης που οργάνωσε το ακροδεξιό κόμμα Vox σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την καραντίνα.



Η Ισπανία, που επέβαλε μια από τις αυστηρότερες καραντίνες στην Ευρώπη στις 14 Μαρτίου, άρχισε να χαλαρώνει τα μέτρα. Ωστόσο η άρση αυτή δεν αφορούσε τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη, τις δύο περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τον κορονοϊό.

Οι διαδηλωτές ζητούσαν την παραίτηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Πάμπλο Ιγκλέσιας, όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την υγειονομική κρίση αλλά κυρίως επειδή επέβαλαν καραντίνα με αποτέλεσμα να πληγεί η οικονομία και η απασχόληση.

Ο ηγέτης του Vox Σαντιάγο Αμπάσκαλ, που ήταν επικεφαλής της διαδήλωσης στη Μαδρίτη, εκφώνησε μια ομιλία που μεταδόθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό EsRadio, ώστε να την ακούν όσοι βρίσκονταν στα αυτοκίνητά τους. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι «άμεσα υπεύθυνη για τη χειρότερη διαχείριση της κρίσης σε ολόκληρο τον πλανήτη».

Παρόμοιες κινητοποιήσεις έγιναν επίσης στη Σεβίλη και τη Βαρκελώνη. Στη Μαδρίτη και την Καταλονία η χαλάρωση των μέτρων θα ξεκινήσει την Δευτέρα.