Κόσμος

Ιεροσόλυμα: Ανοίγει ξανά ο Ναός της Αναστάσεως

Μετά από δυο μήνες ο Ναός της Αναστάσεως ανοίγει και πάλι τις πύλες του, αλλά με αυστηρά μέτρα ασφαλείας λόγω κορονοϊού.

Αφού παρέμεινε κλειστός για δύο μήνες λόγω της πανδημίας, ο Ναός της Αναστάσεως θα ξανανοίξει από αύριο Κυριακή τις πύλες του, ανακοίνωσαν σήμερα το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Κουστωδία της Αγίας Γης των Φραγκισκανών και το Πατριαρχείο των Αρμενίων που τον διαχειρίζονται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της ασθένειας Covid-19, η βασιλική θα δέχεται αρχικά μόνο 50 επισκέπτες κάθε φορά, υπό τον όρο ότι δεν θα έχουν πυρετό, ούτε άλλα συμπτώματα. Επισκέπτες και προσκυνητές θα είναι επίσης υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα και να τηρούν απόσταση 2 μέτρων μεταξύ τους, ενώ συνιστάται να αποφεύγουν κάθε λατρευτική εκδήλωση που μπορεί να ενέχει σωματική επαφή, όπως να μην αγγίζουν τις εικόνες, τα άμφια και τους εργαζόμενους στον ναό.

Ο Πανάγιος Τάφος έκλεισε στις 25 Μαρτίου, λίγο πριν από το Πάσχα, στο πλαίσιο των δρακόντειων μέτρων που ελήφθησαν στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά Εδάφη για να αντιμετωπιστεί η πανδημία.

Στο Ισραήλ έχουν καταγραφεί περισσότερες από 16.600 μολύνσεις από τον ιό και από τους ασθενείς αυτούς οι 279 πέθαναν. Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τα κρούσματα επισήμως ανέρχονται σε 368 και οι νεκροί στους 2.

Οι ισραηλινές αρχές χαλάρωσαν τα μέτρα που είχαν λάβει για να ανακόψουν την επιδημία και οι χώροι λατρείας επιτράπηκε να επαναλειτουργήσουν από την Τετάρτη, αλλά με περιορισμένη πρόσβαση για τους πιστούς. Η Πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ θα ξανανοίξει μετά το Αΐντ αλ Φιτρ, τη μεγάλη μουσουλμανική γιορτή για το τέλος του Ραμαζανιού, αύριο.