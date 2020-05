Οικονομία

Δήμος Αθηναίων: Με λίγα “κλικ” η αίτηση για επιπλέον τετραγωνικά ή μείωση τελών

Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες διαθέσιμες μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του Δήμου Αθηναίων. Ποια είναι η διαδικασία.

«Ενεργώντας ταχύτατα και επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά στην νέα νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει παραχώρηση επιπλέον τετραγωνικών μέτρων για χρήση κοινόχρηστου χώρου ή μείωση τελών χρήσης στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν μπορούν να πάρουν επιπλέον τετραγωνικά μέτρα, ο Δήμος Αθηναίων δίνει στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να μπορούν γρήγορα και εύκολα, απ’ όπου και αν βρίσκονται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αντίστοιχη αίτηση χωρίς να χρειάζεται να προσέλθουν στις υπηρεσίες του Δήμου», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίνων αναφέρει πως «ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα στους επαγγελματίες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα, κάτι που μέχρι σήμερα γινόταν μόνο με φυσική του παρουσία.

Οι δύο αυτές νέες ψηφιακές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του Δήμου Αθηναίων (https://eservices.cityofathens.gr/), που λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία εδώ και τρεις μήνες και ήδη δεκάδες χιλιάδες πολίτες την έχουν χρησιμοποιήσει.

Η διαδικασία γίνεται με χρήση των κωδικών taxisnet για την είσοδο στην εφαρμογή και με ελάχιστα «κλικ», ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής, οι επαγγελματίες αφού υποβάλουν μία υπεύθυνη δήλωση και ένα τοπογραφικό διάγραμμα, μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν ηλεκτρονικά την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που δικαιούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά και του επιπλέον χώρου σύμφωνα με την νέα χθεσινή νομοθετική ρύθμιση. Για όσους επαγγελματίες δεν είναι δυνατή η παραχώρηση επιπλέον χώρου, δίνεται η δυνατότητα να αιτηθούν για μείωση τελών χρήσης του χώρου που δικαιούνται μέχρι 50%.

Με αυτές τις δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες χιλιάδες ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αποφεύγουν την ταλαιπωρία να επισκεφτούν την αρμόδια υπηρεσία και κερδίζουν χρόνο καθώς η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων ξεκινά την προσεχή Δευτέρα 25 Μαΐου.

Και οι νέες αυτές υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες για όλους τους Δήμους της χώρας που επιθυμούν να εξυπηρετήσουν τους δημότες τους, σε συνέχεια της απόφασης του Δημάρχου Αθηναίων να παραχωρήσει δωρεάν για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση την πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων».

«Σε όλη αυτήν την περίοδο, ο Δήμος μας έκανε πολύ μεγάλα βήματα προς τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του. Έτσι και τώρα, σε μία κρίσιμη στιγμή για την αγορά, την οικονομία και την καλύτερη οργάνωση του δημόσιου χώρου, λειτουργεί πρακτικά, γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Αλλάζουμε τη σχέση του δήμου με τους πολίτες και τους επαγγελματίες και κάνουμε το δύσκολο, εύκολο» δήλωσε για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Οι νέες αυτές υπηρεσίες αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν από τη ΔΑΕΜ ΑΕ, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Πληροφορικής του Δήμου Αθηναίων, που εξελίσσεται στον τεχνολογικό βραχίονα του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αθηναίων αλλά και άλλων δήμων της χώρας.