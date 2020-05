Life

Ανοίγει τις “πύλες” της, ξανά, η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

H πρώτη έκθεση που ανοίγει σε όλη την χώρα μετά την σταδιακή άρση των μέτρων λόγω κορονοϊού.

Η εμβληματική και ιστορική Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς ξεκινά τη λειτουργία της στις 29 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου 2020, στο καταπράσινο Άλσος Κηφισιάς «Δημήτρης Ζωμόπουλος», με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας προκειμένου οι επισκέπτες να την απολαύσουν με ασφάλεια. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση που ανοίγει σε όλη την χώρα μετά την σταδιακή άρση των μέτρων λόγω κορονοϊού.

Μπορείτε λοιπόν να χαρείτε την ομορφιά της φύσης στο Άλσος Κηφισιάς, τηρώντας ωστόσο τις απαραίτητες αποστάσεις. Οι επαγγελματίες της ανθοκομίας έχουν στολίσει τα περίπτερα τους με άνθη και φυτά γεμίζοντας έτσι το χώρο με πανέμορφα χρώματα και αρώματα. Οι εκθέτες αλλά και οι γεωπόνοι του Δήμου είναι εκεί προκειμένου να εξηγήσουν τα πάντα για κάθε λουλούδι.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος σε μήνυμα του επισημαίνει:

«Ανθοκομική Κηφισιάς ξανά!

Η εμβληματική και ιστορική έκθεση Κηφισιάς δεν είναι φέτος μόνο η μεγάλη γιορτή των λουλουδιών στον Δήμο μας.

Είναι διαφορετική αλλά ακόμα πιο σημαντική καθώς έρχεται να δώσει τόνο αισιοδοξίας κι επιστροφής σε μεγάλες εκδηλώσεις.

Είναι το πρώτο σημαντικό γεγονός μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Όλοι μας εργαζόμαστε συστηματικά προκειμένου να διεξαχθεί με ασφάλεια. Δεν ανησυχούμε κι επαγρυπνούμε!»

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς» Γιάννης Παντελεάκης τονίζει:

«Καλωσορίζουμε το καλοκαίρι με αισιοδοξία και ασφάλεια.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης διοργανώνουμε φέτος την 66η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς.

Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Γιώργο Θωμάκο για την εμπιστοσύνη του, τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Κατσίμπα και τα μέλη του Δ.Σ. της Ανθοκομικής που στηρίζουν τον Κηφισιώτικο θεσμό, όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις για το κλίμα ομοψυχίας και συνεργασίας και φυσικά τους εργαζόμενους.

Η 66η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς θα είναι η πιο όμορφη και ασφαλής έκθεση».

Η 66η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς έχει λάβει τις σχετικές εγκρίσεις από το Υπουργείο Υγείας και την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων, καθώς και όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού. Έχει οριστεί άτομο με εμπειρία σε μεγάλες και απαιτητικές διοργανώσεις ως υπεύθυνος ασφαλείας για την ομαλή λειτουργίας της και τον έλεγχο της ροής των επισκεπτών. Στους χώρους της έκθεσης θα πραγματοποιούνται συνεχώς απολυμάνσεις και καθαρισμοί.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη από τις 10:00 έως τις 16:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το εισιτήριο ανέρχεται στο ένα ευρώ για τις υπόλοιπες ώρες και τα Σαββατοκύριακα. Η είσοδος είναι δωρεάν για ανέργους, άτομα με ειδικές ανάγκες και παιδιά έως 12