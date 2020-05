Κόσμος

Mολύνθηκαν από κορονοϊό σε λειτουργία στην Φρανκφούρτη

Λίγες ημέρες αφότου ξανάνοιξαν οι χώροι λατρείας στη Γερμανία…

Περίπου 40 άνθρωποι μολύνθηκαν από τον κορονοϊό αφού παρακολούθησαν λειτουργία στην Φρανκφούρτη, στις αρχές Μαΐου, όπως μετέδωσαν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Έξι από τους ασθενείς εισήχθησαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο το οποίο επικαλείται τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Η τοπική εφημερίδα “Frankfurter Rundschau” γράφει ότι η επίμαχη λειτουργία τελέστηκε σε προτεσταντική εκκλησία Βαπτιστών στις 10 Μαΐου, λίγες ημέρες αφότου ξανάνοιξαν οι χώροι λατρείας στη Γερμανία. Οι αρχές της περιφέρειας Μάιν-Κίντσιχ-Κράις, στα προάστια της πόλης, είχαν ανακοινώσει χθες ότι 16 άνθρωποι μολύνθηκαν καθώς παρέστησαν «σε μια εκδήλωση στην Φρανκφούρτη».

Η Γερμανία χαλάρωσε από τις αρχές Μαΐου τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της Covid-19. Ο φόβος ωστόσο ενός δεύτερου κύματος παραμένει. Σήμερα, εξάλλου, οι αρχές της Κάτω Σαξονίας, ανακοίνωσαν ότι επτά άνθρωποι μολύνθηκαν σε εστιατόριο στην πόλη Λέερ. Συνολικά, 50 πρόσωπα τέθηκαν σε καραντίνα.